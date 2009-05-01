'Münevver canlı canlı kesildi'

Münevver Karabulut'un annesinin Nagihan Karabulut'un avukatı Faruk Zorba, genç kızın kafasının canlı canlı kesildiğini iddia etti.



Hürriyet'ten Ayşe Arman'ın Zorba ile yaptığı röportaj dehşet etkisi yaratıyor. Cem Garipoğlu'nun neden cesedi Etiler'e attığını da Oğuz Atay'ın 'Korkuyu Beklerken' adlı hikayesine bağlıyor. İşte söyleşinin o bölümleri:



Münevver'in aldığı bıçak darbeleri öldürücü değil. Daha doğrusu 5-10 dakikada bir insanın ölümüne sebep olabilecek darbeler değil. Muhtemelen bilincini kaybetmişti ama boğazı kesilirken hayattaydı..



40 gündür bu soruşturmanın içindeyim. Başka bir davaya bakmıyorum, sadece bununla ilgileniyorum. En az 10 defa Bahçeşehir'e olayın olduğu yere gittim. Pek çok insanla görüştüm. Bunca zaman emniyete ve savcılığa delil temin ederseniz, bir sürü bilgiye ulaşırsınız.



Otopsi raporu henüz yok ama beden muayenesi sırasında tutulmuş olan rapor elimizde. Raporda aldığı bıçak darbelerinin öldürücü olmadığı yazıyor. Bilincini kaybetmiş olabilir ama başı kesilirken hayatta olma ihtimali yüksek.



Bakın Oğuz Atay'ın bir hikayesi vardır "Korkuyu Beklerken." Bilmem okudunuz mu? Sözünü ettiğim hikaye , katilin ruh halini çok iyi yansıtıyor. Her insanın bir güvenlik alanı vardır. ben kendimi mesela doğduğum, büyüdüğüm semte gittiğim zaman, güvende emniyette hissederim. Oranın dışındaki yerler gurbet gibidir. Cem de kendini Etiler de güvende hissediyor. Üstelik ailesinin en büyük reisi, Nida ve Hayyam Garipoğlu'nun babası herşeylerini emanet ettikleri büyükbaba da orada oturuyor. O konteyner de büyükbabanın oturduğu sitenin tam önünde. Cem, cesedi kendisini en emniyette hissettiği yerde bırakıyor.

