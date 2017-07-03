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Spor

Mundo Deportivo: Beşiktaş ve Fenerbahçe, Arda Turan'ın peşinde!

Barça'nın transfer hedefi Marco Verratti'nin kadroya dahil olması halinde Arda Turan, gönderilmesi beklenen ilk isim

03 Temmuz 2017 14:18

Barcelona forması giyen ve takımdan ayrılması iddiaları her geçen gün artan eski Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın talipleri arasında Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Katalan ekibin yeni teknik direktörü Ernesto Valverde'nin Arda'yı kadrosunda istemediği İspanyol basını tarafından sık sık dillendirilirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu soruşturduğu öne sürüldü.

İspanya'da Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre; Barcelona, yeni transferleri için gelir yaratmayı hedefliyor ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularını elinden çıkartarak nakit akışı sağlamak istiyor.

En olası transfer Marco Verratti'nin kadroya dahil olması durumunda üç yıl daha sözleşmesi olan eski Atletico'lu takımdan ayrılması en muhtemel oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Arda'nın menajeri Barça'yla temas kurmaya devam ediyor ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe, direkt bir teklif olmasa da nabız yokluyor.

Arda Turan, 12 Temmuz'da başlayacak Amerika Birleşik Devletleri kampına katılmak istiyor. Tüm bu yaşananlar ışığında Valverde her ne kadar nihai kararını vermese de Arda'nın çok önemli bir kaliteye sahip olduğunu ve takıma katkıda bulunabileceğini düşünüyor.

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