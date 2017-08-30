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Spor

Mundo Deportivo: Barcelona, Arsenal'e Mesut için Arda'yı önerecek

İddiaya göre Arda Turan, Arsenal'in yanı sıra Monaco'yla da görüşüyor

30 Ağustos 2017 15:35

İspanyol basınında Mundo Deportivo, Barcelona'nın transfer etmek istediği Mesut Özil için İngiliz ekibine Arda Turan'ın takasını da içeren bir teklif yapacağını ileri sürdü.

Haberde Arsenal'in Arda Turan'la ilgilendiği ve 25 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken Barcelona'nın karşı bir teklif sunarak Arda Turan ile Mesut Özil'in takasını önerdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca Jorge Mendes'in Arda'nın Monaco'ya transferi için Barcelona'yla görüştüğü de belirtiliyor.

CNN'de yer alan habere göre son günlerde ortaya atılan ve Avrupa futbolunda gündemi meşgul eden iddiaya göre Arda Turan, Monaco'yla temas halinde...

Geçtiğimiz yıl Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Monaco kadrosundaki birçok yıldızı dünya devlerine satmıştı.

Neymar ve Mbappe gibi süper yıldızları kadrosuna katan PSG'ye karşı daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Monaco'nun Arda Turan transferi için çok istekli olduğu konuşuluyordu.

Öte yandan 2013/2014 sezonundan bu yana Arsenal forması giyen Mesut Özil'in sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor. Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncunun ismi Barcelona, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi birçok Avrupa kulübü ile anılıyor. 

Barcelona'da teknik direktörlüğe Ernesto Valverde'nin getirilmesiyle birlikte takımda forma şansı azalan Arda Turan'ın adı geçen haftalarda Galatasaray ile de anılıyordu.

Türkiye ve İspanya medyasına yansıyan haberlerde Galatasaray ile Barcelona'nın görüştüğü ve Arda'nın da Galatasaray'a sıcak bakması nedeniyle fiyat konusunda masaya oturulduğu konuşuluyordu.

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