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Spor

Mundo Deportivo: Arda Turan'a Türkiye'den teklif var!

İspanyol basını, 30 yaşındaki oyuncuya Çin, İngiltere, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den talipler olduğunu öne sürdü

21 Haziran 2017 16:24

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısı ve ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıklamasıyla birlikte oyuncusu olduğu Barcelona ile ipleri iyice kopan Arda Turan için, İspanyol basınında büyük bir iddia ortaya atıldı.

Dün, Marca gazetesinin "Arda kesin olacak Barça'dan gidecek" haberinden sonra; bugün de Mundo Deportivo gazetesi, Turan'ın menajerlerinden Jorge Mendes'in oyuncunun satışı için Barcelona ile görüştüğünü öne sürdü.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Arda Turan'ın uzunca bir süredir transferi için adı geçen ülkelerden Çin ve İngiltere'nin yanı sıra İtalya, Portekiz ve Türkiye'den de teklifler aldığı ve Mendes'in bu teklifleri değerlendirmek üzere Katalan ekiple görüşmeye gittiği vurgulandı.

Arda Turan'ın bir diğer menajeri ise oyuncunun Barcelona'dan gönderilmek istendiğine yönelik iddiaları "Böyle bir şey söz konusu değil, Arda Barcelona'nın oyuncusu, kulüpte kalacak" sözleriyle yalanlamıştı.

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