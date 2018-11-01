Münbiç'te Türk ve ABD zırhlıları ortak devriyeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 67 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti. 68. devriye görevi için Türk ve ABD zırhlıları bugün öğle saatlerinde ilk kez ortak hareket ettiler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak devriyenin saat 15.53'te başladığını açıkladı.

Süreç nasıl işleyecek?



Türkiye ve ABD arasındaki mutabakatın yol haritasına göre, devriyeler ilk etapta kent merkezinin dışında gerçekleşecek. Sonrasında YPG unsurlarının tamamının kent merkezinden çıkışı ve ağır sıilahların bölgeden uzaklaştırılması sağlanacak. Son aşamada ise Münbiç yerel yönetiminin Münbiçlilere emanet edilmesi süreci işleyecek.

Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.



Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.

4 Haziran'da mutabakat sağlanmıştı

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.



Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.



ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2018