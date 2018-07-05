Münbiç'te patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te Türkiye karşıtı yürüyüş esnasında meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Münbiç'in El Heye beldesinde bugün düzenlenen Türkiye'yi protesto yürüyüşü esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamın bir mayının infilak etmesinden dolayı olduğu belirtilirken ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor.

Yaralılar Münbiç ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Sputnik'e konuşan YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Münbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi da patlama meydana geldiğini doğruladı.