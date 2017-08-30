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"Münbiç’te ÖSO-ABD çatıştı" iddiası

Amerikalı askeri sözcü: Koalisyon güçlerine açılan ateşe karşılık verildi

30 Ağustos 2017 11:46

Geçen hafta Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç-Rakka karayolu üzerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile ABD askerleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi

Habertürk'ün yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, geçen hafta Münbiç-Rakka yolu üzerinde şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki PYD/YPG hedeflerine ÖSO güçlerince ateş açıldı.

ÖSO güçlerinin, ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye de ateş açtığı iddia edildi. ABD askerlerinin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Reuters'ın geçtiği habere göre de, Amerikalı askeri sözcü, koalisyon güçlerine muhaliflerin birkaç kez ateş açtığını ve karşılık verildiğini öne sürdü. CNN International televizyonu ise olayın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Ankara’da bulunduğu sırada yaşandığını iddia etti.

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