Münbiç'te askeri hareketlilik

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye'nin Münbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD askerlerinin ülkeden çekilme kararının ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları olası tehdit ve saldırılara karşı Münbiç'in özellikle güney ve kuzeyindeki cephe hatlarını güçlendirildi.

YPG denetiminde olan ve Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptığı Münbiç, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak yeni harekat öncesi Fırat'ın batı yakasında olmasına rağmen stratejik önemi nedeniyle gözlerin çevrildiği adres oldu.

YPG'nin, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda TSK ve ÖSO'nun operasyonuyla elindeki bölgeleri kaybetmemek için kontrolü Suriye Ordusu'na devretmek amacıyla Esad yönetimi ile temas halinde olduğu bildirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üslerde konuşlu TSK birlikleri de bu gelişmenin ardından bölgedeki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan YPG'nin Münbiç'in batısındaki Arimah beldesinin kontrolünü Suriye Ordusu'na devrettiği iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.