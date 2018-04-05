'Münbiç'e 2 yeni üs kuruldu' iddiasına Pentagon'dan yanıt: Güçlerimizin bölgedeki değişiklikleri normal

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD’nin İncirlik’teki silah depolarının boşaltıldığı iddialarına ilişkin olarak “İncirlik Üssü’nü boşalttığımız haberlerinin hiçbir gerçeklik payı yok. Müttefikler arasındaki güvensizliği artırmaya yönelik girişimler” dedi. Pahon, Münbiç'te kurulan yeni üs iddiaı için " “Suriye’deki güçlerimizin yerlerini ya da hareketliliklerinin detaylarını söyleyemem. Komutanlarımız kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Nalan koçak'ın haberine göre, Başkan Donald Trump “Suriye’den askerlerimizi çekeceğiz” dedikten sadece günler sonra; ABD’nin, Türkiye’nin hedefindeki Münbiç’te 2 yeni üs kurduğu haberleri geldi. Biz de tüm bu gelişmeleri ve iddiaları Pentagon Sözcüsü Eric Pahon’a sorduk. Pahon, Trump’ın ‘çekilme’ yönündeki açıklamasına ilişkin “Başkanın verdiği IŞİD'i yenme görevini yerine getiriyoruz. Ama sahadaki gelişmelere bağlı olarak duruşumuzu değerlendireceğiz” demekle yetindi. Pahon, Münbiç’teki yeni üslere ilişkin sorumuzu ise şöyle yanıtladı: “Suriye’deki güçlerimizin yerlerini ya da hareketliliklerinin detaylarını söyleyemem. Komutanlarımız görevlerini tamamlamak ya da kendilerini korumak için insan ya da kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal.”

Pentagon Sözcüsü, “İncirlik’teki silah deposunun başka ülkeye gönderildiği” iddialarına tepki göstererek “İncirlik Üssü’nü boşalttığımız haberlerinin hiçbir gerçeklik payı yok. Bu tür haberler, müttefikler arasındaki güvensizliği ve ayrılığı artırma girişimleri” dedi. İncirlik Üssü’ndeki ABD güçlerinin bağlı olduğu Avrupa Kuvvetler Komutanlığı da iddiayı yalanladı. Komutanlığın medya sorumlusu Binbaşı Juan Martinez, kaldırılan depoda silah ve mühimmat olmadığını, deponun personel için geçici ofis olarak kullanıldığını söyledi. Martinez, “Ne yazık ki deponun kaldırıldığını duyurduğumuzda, ofis olarak kullanıldığının altını çizmemişiz, bu da tartışmalara neden oldu” diye konuştu.

ABD askerleri, Münbiç’te üs inşa ederken görüntülendi. AP, 1 hafta öncesinde sadece bir evin olduğu noktada; duvarları, tel örgüleri ve gözlem kulesiyle bir üssün yükseldiğini yazdı.