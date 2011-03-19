-MUN DA KADDAFİ'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI MADRİD (A.A) - 19.03.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Mun, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "tüm meşruluğunu yitirdiğini" savunarak, "Ne yaparsa yapsın Kaddafi gitmeli" dedi. İspanyol El Mundo gazetesinde yayımlanan demecinde Ban Ki-mun, "Kaddafi'nin bundan sonra Libya'yı yönetmeye devam edemeyeceğini" kaydetti. BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararın "güçlü bir mesajın yanısıra pratik, detaylı ve somut" olduğunu belirten Ban Ki-mun, "Libya yetkililerinin hemen saldırıları sona erdirmesi, silah bırakması ve barışçıl bir geçiş sürecini görüşmeleri konusunda ısrarcı oldum. Kaddafi ve hükümetinden istenilen bu. Konseyin kararı çok tarihi çünkü sivil halka karşı güç kullanılmasına izin vermiyor. Bundan sonra halklar özgürlük ve demokrasi istediğinde, liderleri onları çok daha dikkatli dinlemek zorunda kalacaklar. Liderler, halkının sesine daha çok kulak verecek" ifadesini kullandı. Libya'daki olaylar karşısında "dünya liderlerinin birlik olup, tek ses olarak konuşmalarının kendisini heyecanlandırdığını" ifade eden Ban Ki-mun, bugün Paris'te yapılacak AB-Arap Birliği ve Afrika Birliği toplantısının, "Libya'da olanların uluslararası toplumda yarattığı endişenin bir göstergesi olduğunu" belirtti. Mısır ve Tunus ile başlayan, bazı kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde de yaşanan gelişmeleri "tam demokrasiye geçişte tarihi anlar" olarak tanımlayan Ban Ki-mun, "Aşağı yukarı 10 yıl sonra arkamıza dönüp bakacağız ve ben, kolaylaştırarak, yardım ederek bu demokrasi sürecine hizmet verdiğimi düşünerek çok büyük gurur duyacağım. Bu, büyük bir fırsat. Gerçek özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen bu halklara yardım edebilmek için tarihi bir perspektife ve sorumluluğa sahip olmalıyız. Özellikle insan haklarına ve sosyal statülerine saygı gösterilmeyen kadınların seslerini duyurmaları için mükemmel bir zaman" değerlendirmesinde bulundu.