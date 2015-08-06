Mümtaz'er Türköne saldırıya uğradığı iddialarını yalanladı

Sözcü Gazetesi bugün internet sitesinde Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne’ye evinden çıkarken saldırı girişiminde bulunulduğunu yazdı. Türköne ise iddiaları Twitter'da paylaştığı mesaj ile yalanladı.

Sözcü Gazetesi’nde Şenol Gezer imzalı haber yayımlanan haber şu şekilde:

Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne’ye saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı polisler tarafından son anda önlendi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Olay saat 13:00 sıralarında Üsküdar, Kuzguncuk’ta meydana geldi. Buradaki evinden dışarıya çıkan yazar Mümtaz’er Türköne’ye evinin önünde bekleyen 2 kişi saldırı girişiminde bulundu. Sokaktaki vatandaşların da şahit olduğu olayda Türköne’yi karşılarında gören kimliği belirsiz iki kişi ellerini bellerine atarak yazarın üstüne yürüdü.

'Polis kurtardı!'

Durumu fark eden vatandaşların da bağırıp-çağırmasıyla Türköne’nin evinin hemen yanı başındaki bir noktada görevli polis memurları duruma müdahale etti. Polisi karşılarında gören saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

'Saldırı bana yönelik değil’

Mümtaz’er Türköne ise twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırı girişiminin kendine yönelik olmadığını yazdı. Ancak saldırı girişiminin Türköne’ye yönelik olduğunu değerlendiren emniyet güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.