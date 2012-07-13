Mümtaz'er Türköne 33 yıl sonra ilk kez açıkladı: Kardeşimi solcular öldürdü!

12 Eylül 1980 darbesi öncesinde bir dönem Ülkü Ocakları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Prof. Mümtaz'er Türköne, kardeşini o yıllarda solcular tarafından öldürüldüğünü tam 33 yıl sonra ilk kez açıkladı. Türköne, "Sağdan soldan 70'lerde çok sayıda kayıp verildi. Ben de kendi erkek kardeşimi o olaylarda kaybettim. Kardeşim 1979 yılında solcular tarafından öldürüldü" dedi. Türköne'nin kardeşinin 21 yaşındayken Ankara'da öldürüldüğü öğrenildi.

Bir söyleşisinde, üniversite eğitimi gördüğü Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "solculardan yediği dayak nedeniyle sığınacak yer aradığını ve ülkücü olduğunu" belirten Türköne, Bahçelievler katliamı hükümlüleri Ünal Osmanağaoğlu ile Bünyamin Adanalı'nın 3. yargı paketi sonrası serbest bırakılması üzerine Zaman gazetesindeki köşesinde dün (12 Temmuz 2012) , tahliyeler için "80 öncesine ait hesabın artık kapandığına dair bir işaret olarak kabul edilmeli" görüşünü dile getirdi.

Yazısında ülkücülerin mağdur edildiğini savunan Türköne'nin "70'li yıllarda binlerce Ülkücü genç, koleradan veya tifodan ölmedi; 'devrimci şiddet'in kurbanı oldu. Ümraniye'de 1 Mayıs Mahallesi'nin inşa edildiği yıllarda 5 Ülkücü işçinin katledilmesi ile Adana'da 6 Ülkücü öğretmenin benzer şekilde öldürülmesi o yılların şiddet dengesi hakkında bir fikir verecektir" görüşü sosyal medyada da tartışıldı.

Türköne, yazısının yayımlandığı günün akşamında Skytürk360'da "Şimdi Söz Sizde" programına katıldı. Programda, kendi adına hangi hesabın kapandığını da ilk kez açıklayan Türköne, Hilmi Hacaloğlu'nun bir sorusu üzerine, "sağdan soldan da o tarihlerde çok sayıda kayıp verildi. Ben de kendi erkek kardeşimi o olaylarda kaybettim. Kardeşim 1979 yılında solcular tarafından öldürüldü" dedi.