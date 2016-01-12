Mümtaz'er Türköne hakkındaki 'Erdoğan'a hakaret' davası düştü

Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'ye, Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava, zamanında açılmadığı gerekçesiyle düşürüldü.

DHA'dan Yüksel Koç'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne hakkında açılan davanın karar duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Türköne, Zaman gazetesinde 16 Mart 2014 tarihinde yazdığı bir yazıda, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Mümtazer Türköne ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hatice Özay, sanığın gazetedeki köşe yazısının internet sitesinde yayınlanması ile atılı suçu işlediğini, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Mümtazer Türköne, Zaman gazetesinin köşe yazarı olduğunu belirterek, "Olay tarihinde ve halen Zaman gazetesi internet sitesinin sorumlu müdür, içerik sağlayıcı gibi herhangi bir sıfat ve görevim mevcut değildir" dedi. Son sözü sorulan Türköne, "Suç işleme kasıt ve iradesi ile hareket etmediğimden beraatimi istiyorum" dedi.

Yazılı basında dava düştü, internette de beraat etti

Ardından kararını açıklayan Mahkeme Hakimi Aşkın Kocamanoğlu, sanık Mümtazer Türköne hakkında "Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" suçundan kamu davasının 2 aylık yasal sürede açılmadığını gerekçe göstererek davayı düşürdü.

Yazının internet sitesinde yayınlanması suçunu sanığın işlemediğine hükmeden Hakim Kocamanoğlu, "İnternet yoluyla kamu görevlisine hakaret" suçundan Türköne hakkında beraat kararı verdi.

"İktidar bizi mahkemelerde süründürüp, muhalefeti bastırmak istiyor"

Hakkında yürütülen bu soruşturma ile ilgili olarak hakkında önce takipsizlik kararı verildiğini, itiraz üzerine bu davanın açıldığını belirten Türköne, "Eskilerin bir lafı var, 'seni mahkeme mahkeme süründüreceğim' diye. Galiba iktidar da bizi mahkeme mahkeme süründürüp muhalefeti bir şekilde kontrol etmek, bastırmak, susturmak istiyor" dedi.



