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Mümtazer Türköne görevinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu üyeliğine atanan Profesör Mümtazer Türköne, görevinden istifa etti.

05 Ocak 2012 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu üyeliğine atanan Profesör Mümtazer Türköne, görevinden istifa etti.



ANKA haber ajansına konuşan Türköne, "Yüksek Kurumun ve Cumhurbaşkanlığı makamının tartışılmasını engellemek için" istifa ettiğini söyledi. Türköne, "Kamuoyundan gelen tepkilerden böyle bir kurumun içinde, bu tür eleştirel düşüncelere henüz hazır olunmadığı sonucunu çıkardım. Sanıyorum, Cumhurbaşkanımız da benim gibi bu tür görüşlere, böyle bir karşılık verileceğini hesaplayamadılar, düşünmediler" dedi.


'Türkiye'nin biraz daha beklemesi gerekiyor'



Demokratik ülkelerde, özgürlükçü demokrasilerde her türlü görüşün olması gerektiğini ifade eden Türköne, "Benim gibi düşünen birinin o kurumda faydalı olacağını düşünüyorum, çünkü eleştirel bakıyorum ben. Eleştirinin olduğunu yerde ilerleme olur, bilimin özü eleştiridir. Ama sanıyorum bunun için Türkiye'nin biraz daha beklemesi gerekiyor" dedi.



'Elbette Atatürkçü değilim'



Türköne, tepkilere neden olan "kendisine Atatürkçü tanımlamasının yapılmasını hakaret olarak algılayacağı" sözlerinin de arkasında durdu. Türköne, "Elbette Atatürkçü değilim, çünkü benim aklım fikrim var. 1938, aradan geçen süre, bilim, medeni, dünya, modern dünya bütün bunlara sırtımız dönemeyiz. Atatürk bizim için çok büyük bir değer vatan gibi, bayrak gibi. Ama Atatürkçülük, 27 Mayıs 1960'tan sonra icat edilmiş bir darbe ideolojisidir" diye konuştu.


Türköne, böyle eleştirel düşüncelerin kuruma faydalı olacağını düşündüğünü ifade ederken, "Bu eleştirilerin olduğu yerde her zaman daha iyi sonuçlar çıkar, ben de böyle katkıda bulunacaktım, onun imkanının olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.

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