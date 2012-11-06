Mümtaz'er Türköne: Benim ana dilimi yasaklasalar ben de dağa çıkardım

Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne, "Adam, dili yasaklandığı için dağa çıktıysa 'Benim ana dilimi yasaklasalar ne yapardım?' diye sorup ona göre bakacağım. Benim ana dilimi yasaklasalar ben de dağa çıkardım. Yapacak başka bir şey yok" dedi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Söz Sende' programına konuk olan Zaman yazarı Mümtaz'er Türköne canlı yayında konuştu.

Türköne, Öcalan'a Marmaris'te 20 dönümlük arazi verilmesi yönündeki beyanının hatırlatılması üzerine, "İnsanların ezberledikleri şeylerin yanlış olduğunu anlamaları lazım. Dikkatlerini çekmek gerekiyor. 'Apo'ya paşalık rütbesi verilsin' deyince insanların dikkatini çekiyor. Geçmişte bu ülkede benzer olaylar olduğu zaman bunun çözümüyle alakalı çok eski bir devlet geleneğimiz var, bunları hatırlatıyorsunuz. Bu topraklarda yaşamak kolay değil. Aklınızı başınıza alacaksınız" dedi.

Bu kritik süreçte herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini belirten Türköne, empati kurulması gerektiğini belirterek, "Milliyetçiliğin söz konusu olduğu meselelerde doğrusu milliyetçiliğin gazını indirmektir. Oturup uzlaşacaksınız, empati geliştireceksiniz, kendinizi karşınızdakinin yerine koyacaksınız. Adam, dili yasaklandığı için dağa çıktıysa 'Benim ana dilimi yasaklasalar ne yapardım?' diye sorup ona göre bakacağım. Benim ana dilimi yasaklasalar ben de dağa çıkardım. Yapacak başka bir şey yok" diye konuştu.



'Beni seven kimse yok'



Programda çok yalnız olduğundan dert yanan Türköne sözlerine şöyle devam etti:

"Çok yalnızım. Beni seven kimse yok, onun farkındayım. Ben Kürtlerle ilgili bir şey yazdığım zaman Kürtler okuyor. Ülkücülerle ilgili bir şey yazdığım zaman onlar okuyor. İslamcılarla ilgili bir şey yazdığım zaman onlar okuyor. Askerlerle ilgili bir şey yazdığım zaman onlar okuyor. Ve hep eleştirdiğim için hepsi düşman oluyor."