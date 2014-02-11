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Mümtaz'er Türköne: Başbakan benim profesörlüğüme laf ediyor ama...

Başbakan Erdoğan'ın 'Senin aldığın ilim buysa biz batmışız' diyerek eleştirdiği Zaman yazarı Mümtaz'er Türköne'den cevap geldi

11 Şubat 2014 16:03

Başbakan Tayyip Erdoğan, "17 Aralık süreci, AKP'nin kapatılmasını gerektirecek kadar ciddi bir problem" diyen Zaman Gazetesi Yazarı Mümtaz'er Türköne'ye isim vermeden yüklenmişti. "Şimdi Paralel devletin uşaklarından biri çıkmış Ak Parti kapatılmalıdır, diyor. Senin aldığın ilim buysa biz batmışız" diyen Erdoğan'a Mümtaz'er Türköne ise "Başbakan benim profesörlüğüme laf ediyor ama 2008'de AK Parti'nin kapatılması davasında, partinin savunmasını yazanlardan biri benim." dedi.

İşte Mümtaz'er Türköne'nin yaptığı açıklama:

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