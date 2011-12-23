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Mümtazer Türköne: Atatürk'ü çok seven biriyim

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Atatürk Kültür-Tarih Kurumu yönetime atadığı Mümtaz’er Türköne, eleştirileri yanıtladı

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Mümtazer Türköne, atamanın kendisi için onur verici olduğunu ifade etti.



Türköne Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Ben Atatürk’ü çok seven ve sayan ancak Atatürkçülük konusunda endişeleri olan bir entelektüelim” diyen Türköne şunları söyledi: “Atatürk bu ülkenin ortak değeri. Atatürk’ü o saygın yerinde muhafaza etmemiz lazım. Atatürkçülüğün Atatürk’le uzaktan yakından ilgisi olmayan farklı versiyonları var. Atatürk üzerinden siyasi avantaj etmek isteyen Atatürkçülük var. Mevcut haliyle Atatürkçülük fikrinin Atatürk’ün ticari, siyasi ve ideolojik olarak istismarına dayandırıldığını düşünüyorum. Bir tür yobazlık ve bağnazlık olduğunu düşünüyorum. Atatürk bize dogma değil akıl ve bilimi bıraktı. Atatürk’ün bu yükten kurtarılması gerekiyor.”


'İnsanda biraz ahlak olur'

Türköne’nin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanması muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İnsanda biraz vicdan olur, ahlak olur, insanda biraz tarihe saygı olur” dedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da atamayı kasıtlı bulduğunu belirterek tepki gösterdi.


'Anayasa'dan Atatürkçülük ifadesi çıkarılmalı'

Prof. Dr. Mümtazer Türköne, “Atatürkçülük’ün bağnazlık olduğu” yönündeki sözlerini tekrarladı. Türköne, “Anayasa'dan ‘Atatürk Milliyetçiliği' ifadesi çıkarılmalı” dedi.


Türköne'nin Akşam gazetesine yaptığı açıklama da şöyle:

Bu beklenmeyen bir atanmaydı. Bu yüzden sürpriz oldu. Çok abartılacak durum değil. Atatürk ve Atatürkçülük konusunda çok sağlam ölçülere sahibim. Atatürk, tıpkı bayrak gibi, vatan gibi ortak değerimizdir. Ama Atatürkçülük tam bir bağnazlık, yobazlık ve çağdaşlığa kapalılık şeklinde yayılıyor. Bu kavram, ideolojik kavgaların malzemesi olarak kullanılıyor. O'nun saygın hatırasını, mirasını bu kavgalardan kurtarmak lazım.

Atatürk'ün bize vasiyeti çok açık; 'Ben geride dogma bırakmadım. Benim mirasım bilim ve akıldır' demiştir. Getirildiğim görev, Atatürk üzerinden yapılan siyaset, ticaret ve çıkar hesaplarına karşı mücadele etmem için uygun bir zemin. Atatürkçülük adı altında yapılanların, Atatürk'le uzaktan yakından ilgisi olmadığını ve Atatürk'e zarar verdiğini düşünüyorum. Yeni görevimde Atatürk'ün itibarını, saygınlığını korumakla uğraşacağım.

Mevcut Anayasa'nın 2'inci Maddesi'nde yeralan 'Atatürk Milliyetçiliği' ifadesi, yeni yapılacak Anayasa'dan çıkarılmalıdır. Çünkü bunun ne olduğunu bilen bir Allah'ın kulu yok Türkiye'de. Tanımını kimsenin bilmediği böyle bir kavram, Anayasa metninde yer almamalı.”


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