-MUMLA BANKA SOYMAYA KALKTI MERSİN (A.A) - 17.06.2011 - Mersin'de bomba görünümü verdiği mumla banka soymaya çalışan kişi, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, esnaf olduğu öğrenilen İ.B. (34), Hastane Caddesi'ndeki bir banka şubesine geldi. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen İ.B, görevli personelden yanında getirdiği çantaya paraları koymasını istedi. Personelin alarma basmasıyla harekete geçen polis ekipleri, banka şubesine girdiklerinde panik yaşayan İ.B'yi etkisiz hale getirdi. İ.B'nin üzerinde yapılan aramada, bomba görünümü verilmiş 2 adet mum ile bir makas ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere Mağazalar Polis Merkezine götürülen İ.B'nin, 10 bin liranın üzerinde elektrik ve vergi borcu bulunduğunu söylediği öğrenildi.