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MUMLA BANKA SOYMAK İSTEDİ   İSTANBUL (A.A)

28 Şubat 2011 18:50

-MUMLA BANKA SOYMAK İSTEDİ   İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Fatih'te bir kişi, üzerine bağladığı mumlu düzenekle banka soygunu girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, Samatya'daki bir banka şubesine gelen Hisar Ç. (50), ''üzerimde bomba var'' diyerek bankayı soymak istedi. Banka görevlisinin güvenlik çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuyu ikna ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Hisar Ç'nin mumlara bomba süsü vererek kablolarla bir düzenek oluşturduğu tespit edildi. Evrakta sahtecilik, hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı olduğu öğrenilen soyguncu, polis ekiplerince sorgulanmak üzre emniyete götürüldü.

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