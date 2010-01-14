Mü’min'e hem yasak hem de ceza

T24- Reklam Kurulu, Mü’min marka diş macununun reklamlarını ‘yanıltıcı’ bulup durdurdu



İzmir Dişhekimleri Odası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’na, başvurarak “Mu’min” markalı diş macunu kutusu üzerinde içinde şu satırların bulunduğunu belirterek, tüketicilerin yanıldığını belirtti:



“Haram ürünler sizin sağlığınızı, inançlarınızı ve dualarınızı etkileyecektir. Resmi onaylı, saf ‘Helal’ ve tolyib diş macunları kullanın. İmalat İslam’a uygun olup, Malezya İslam Kalkınma Dairesi tarafından denetlenmektedir. Dünyanın her yerinde birinci sınıf modern işlemlerden geçerek kurallara uygun olarak imal ve formüle edilmiştir. Özellikle, çürükleri önlemeye, diş plağını önlemeye, diş eti problemlerini azaltmaya, nefesinizde ferahlık sağlamaya yardım etmek amacıyla Mu’min Diş Macunu kalsiyum yönünden zengindir. Yalnızca saf nane şekeri kullanılır. SMFP ve florür bulunmaz.”



İzmir Diş Hekimleri Odası , üniversitelerin dişhekimliği fakültelerine başvurarak, macunun incelenmesini istedi. Oda, üniversitelerden gelen bilimsel görüşleri ekleyerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Diyanet işleri Başkanlığı’na durumu bildirdi, macunun ithalatının ve satışının yasaklanması için başvuru da bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı da, ‘Mu’min’ gibi dinin belli bir anlam yüklediği kavramların ticari faaliyetlerde reklam amacıyla marka olarak kullanılmasının ‘kutsal kavramlarda aşınmaya yol açtığını’bildirdi. Reklam Kurulu, içinde anason bulunmayan, “Artık sizin de bir diş macununuz var” sloganıyla marketlerde ve dini yayın satan kitabevlerinde satılan ’helal sertifikalı’ diş macunu “Mu’min” in reklamları sakıncalı buldu. Kurul, gazete reklamlarında, internet sitesinde ve kutusu üzerindeki iddiaların bilimsel olarak doğrulanamaması nedeniyle tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna karar verdi. Kurul, reklam veren firma hakkında ulusal düzeyde 67 bin 200 TL idari para ve MD-BO anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verdi.