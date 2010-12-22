-MÜMİN KAMACI GÖREVİNE DÖNDÜ AYDIN (A.A) - 22.12.2010 - İçişleri Bakanlığınca, hakkında açılmış dava ve devam eden idari soruşturma nedeniyle 27 Temmuzda Didim Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mümin Kamacı, idari mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararının ardından bakanlık tarafından görevine iade edildi. Mümin Kamacı, İçişleri Bakanlığının, Aydın Valiliğine gönderdiği iade yazısını Didim Kaymakamı Ali Katırcı'dan teslim aldı. Kaymakam Katırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 ay önce Kamacı'ya görevinden uzaklaştırıldığını bildiren bir ''sarı zarf'' ilettiklerini ve bunu biraz gizli saklı yaptıklarını dile getirerek, ''Bu sefer basının katılımıyla kamuoyuyla paylaşarak zarfı kendisine iletiyoruz. Tekrardan kendisine hoş geldiniz, hayırlı olsun diyorum. En iyi şekilde çalışacağını umuyorum'' dedi. Mümin Kamacı ise açıklama yapmadı. Kamacı'nın avukatı Vedat Ege, müvekkilinin 27 Temmuz 2010 tarihinde devam eden davalar ve soruşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını hatırlattı. Bu karar üzerine müvekkilinin göreve iade edilmesi için Aydın 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını ve mahkemenin 4 Kasım 2010'da Bakanlığın görevden alma kararının yürütmesini durdurduğunu kaydeden Ege, ''Yürütmeyi durdurma kararı Bakanlığa tebliğ edildikten sonra, İçişleri Bakanlığı, bu mahkeme kararı çerçevesinde Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı'yı göreve iade etti. Biz de bugün bu iade kararını Didim Kaymakamı Ali Katırcı'dan aldık. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' diye konuştu.