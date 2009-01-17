Mumcu'yu PKK'ya giden silahlar mı vurdu!

Tuncay Güney’le birlikte gözaltına alınan Ergenekon tutuklusu Ümit Oğuztan’ın 2001’deki ifadeleri de ortalığı karıştıracak gibi. Oğuztan, Mumcu cinayetinden Sisi’nin ilişkilerine kadar birçok iddiada bulundu.



Dolandırıcılık suçlamasıyla Tuncay Güney’le birlikte gözaltına alınan Ergenekon davasının tutuklu sanığı yazar Ümit Oğuztan’ın, 2001 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, gazeteci Uğur Mumcu’yu Ergenekon’un öldürdüğünü öne sürdüğü ortaya çıktı.



Daha önce ara karar neticesinde Tuncay Güney’in mülakat kasetleri ile birlikte sanık avukatlarına verilmesi kararlaştırılan Oğuztan’ın mülakatının, özel hayata ilişkin bilgi içermesi nedeniyle taraflara verilmemesi öngörülmüştü.



Ancak, mahkemenin bu kararına rağmen Oğuztan’ın, 2001 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde verdiği 20 sayfalık ifade basına sızdı. İfadelerdeki en çarpıcı ayrıntı, Uğur Mumcu’nun Ergenekon’un Habur’dan çıkardığı silahlarla ilgili yazı yazmaya hazırlanırken suikasta kurban gittiği iddiası.



'Silahların seri numarası silindi' iddiası



Oğuztan, ifadesinin 18. sayfasında, Durmuş Cuşkun Kıvrak adlı bir albay ile tanıştığını, kendisinin JİTEM’de görev yaptığını anlatan albayın, gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin perde arkasını anlattığını ileri sürdü.



Oğuztan’ın iddialarına göre, Habur sınır kapısından silah teslim edilmek üzere bir subay tarafından MKE’ye emir getirildi. MKE tarafından hazırlanan silahlar, üzerlerindeki seri numaraları silinerek kamyona yüklendi.



Albay, “rezillik” olarak nitelendirdiği olayı, Uğur Mumcu’ya belgeleriyle bildirdi. Mumcu’nun elindeki belgenin teyidi için sağı solu araması üzerine ise Oğuztan’ın ifadesine göre albay, Mumcu’ya telefon etti ve “Sen yanlış yaptın. Sağı solu uyandırdın. Ben sana bunu haber yapman için gönderdim” dedi.



Oğuztan, Mumcu’nun arabasına bomba konulduğu gün, albayın şefinin telefonla Mumcu’yu aradığını, ancak, bulamadığını iddia etti. Polisin, “Bunu kim aktardı?” diye sorduğu Oğuztan, bu olayı kendisine anlatanın albay olduğunu, ayrıca telefondan astsubay emeklisi bir kişinin de aynı konuyu aktardığını öne sürdü.



Bu konuyu haber yaptığını ve tekzip de edilmediğini savunan Oğuztan, aranıp da bir türlü bulunamayan Mumcu’nun son çalışma dosyasının da bu konu üzerine olduğunu iddia etti.



Sisi’nin ilişkileri



Oğuztan’a, Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Sisi lakaplı menajer Seyhan Soylu da soruldu. Soylu ile ilgili yazdığı “Kraliçe Sisi” adlı kitaptan da ifadesinde söz eden Oğuztan, Soylu’nun siyaset, iş ve medya dünyasının içinde bulunduğu 80 kişiyle ilişkisi olduğunu, bazılarıyla olan ilişkisini görüntülediğini ve bu görüntülerle şantaj yaptığını öne sürdü.



Ergenekon sorusu



Polislerin, “Ergenekon’u duydun mu?” şeklindeki sorusuna ise Oğuztan, “Ergenekon’un TSK’nın içinde bir örgüt olduğundan ilk bahseden kişi, emekli Binbaşı Turan Yazgan. Kitaplar yazar o. Gladyoyu da ilk gündeme o getirmişti” dedi.



“Tuncay kanalından Ergenekon hakkında bildiğin konu var mı?” şeklindeki soruya ise Oğuztan, “Sadece şunu söylemiştir. Kurucusu Necabettin Ergenekon diye birisiymiş. Bir asker general, albay mı general mi ne. Hala hayatta olduğunu söylemişti Tuncay. O paşa zaten Veli Küçük Paşa’yla tanıştırmış Güney’i. ‘Necabettin Paşa, ben bunun herşeyine kefilim iyi bir çocuktur’ demiş” şeklindeki cevap verdi