Mumcu soruşturmasında ‘Umut’

Mumcu cinayetinin aydınlatılması için yapılan 2000 tarihli ‘Umut Operasyonu’nda yakalanamayan dört zanlının kimlikleri ve ikamet yerleri tespit edildi. Savcı dört kişi için, İran destekli yasadışı ‘Tevhid-Selam Kudüs Ordusu’ örgütüne üye olmak suçundan dava açtı.



Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok cinayetlerinin aydınlatılması için 2000 tarihli ‘Umut Operasyonu’nda yakalanamayan dört zanlının kimlikleri ve ikamet yerleri tespit edildi. Radikal gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Keleş, üçünün Tahran’da ikamet ettiğini saptadığı dört kişi için, İran destekli yasadışı ‘Tevhid-Selam Kudüs Ordusu’ örgütüne üye olmak suçundan dava açtı.



İran’da askeri eğitim



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davanın iddianamesinde, haklarında tutuklama kararları olan Ahmet Cansız, Selahattin Eş, Ali Akbulut ve Aydın Koral’la ilgili dosya ana soruşturmadan ayrıldı. Akbulut, Eş ve Cansız’ın ‘silahlı örgüt üyesi olmak ve Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek’ suçlarından 15’er yıldan 22.5 yıla kadar, Koral için de 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıklarla ilgili şu tespitler var:



“Koral’ın, 1991, 1997, 1998’de Yusuf Karakuş, Mehmet Ali Tekin, Mehmet Şahin’le (Umut davası sanıkları) birlikte İran’a gittiği, organizasyonu Şahin’in yaptığı, Karakuş’tan İran’da irtibat kurulacak kişilerin telefonlarını aldığı, İran’da oturan Eş ve Akbulut ile örgütsel amaçlı görüşmeler yaptığı, Ayetullah denilen İranlı şahısla irtibat kurduğu, asker kıyafetli kişilerden askeri ve siyasi eğitim aldığı, daha sonra Türkiye’ye gönderilerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, örgüte ait Kalaşnikof silahı bulundurduğu anlaşılmıştır.



Akbulut, Eş ve Cansız’ın, İran devrim muhafızları kapsamında faaliyet yürüten Kudüs Ordusu örgütü içinde yer aldığı, Türkiye’de Tevhid-Selam yapılanması içinde askeri ve siyasi eğitim için İran’a gidenlerle irtibatı sağladıkları, örgütsel eğitim için İran’a gelenlerin önce örgüt evlerine yerleştirildiği, sonra örgütün eğitim alanlarına götürüldüğü, üçerli gruplardan oluşan elemanların C4, TNT, tahrip kalıbı hazırlanması, bomba yapımı, silah kullanımı konularında eğitim almalarını sağlayarak Türkiye’ye gönderildiği, bu yönüyle şüphelilerin örgütte özel konumda bulundukları anlaşılmıştır.”



Sanıkların kimlik bilgileri



İddianamede, sanıkların kimlik bilgilerine ilişkin bilgiler de şöyle sıralandı:



*Ahmet Cansız: 1959 doğumlu,Tokat, Merkez ilçesi, Kömeç köyü nüfusuna kayıtlı, İran-Tahran’da ikamet eder.



* Selahattin Eş: 1942 doğumlu, Samsun, Kavak ilçesi, Muratbeyli köyü nüfusuna kayıtlı, İran-Tahran’da ikamet eder.



* Ali Akbulut: 1966 doğumlu, Gaziantep, Nurdağı ilçesi, Kurudere köyü nüfusuna kayıtlı, Tahran-İran’da ikamet eder.



• Aydın Koral: 1966 doğumlu Kocaeli İzmit ilçesi, Bahçecik, Şehitekrem Mahallesi nüfusuna kayıtlı, İsviçre’de ikamet eder.

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Umut Operasyonu’ davası sanıklarından Ferhan Özmen’i ‘Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ten müebbet hapse mahkûm etmişti. İki sanığa altışar, beş sanığa üçer, bir sanığa da üç yıl dokuz ay ceza verilmişti.



Cinayette Vakit izi



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak 16 yıl sonra açtığı davada, hakkında “örgüt yöneticisi olduğu” iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Selahattin Eş’in, Anadolu’da Vakit Gazetesi’nde bir süre öncesine kadar köşe yazıları yayımlanan Selahattin Eş Çakırgil ile aynı kişi olduğu ileri sürüldü. İddianamede, 1980 askeri darbesinden sonra Tahran’a gittiği ve burada yaşamını sürdürdüğü öne sürülen Eş, aralarında Uğur Mumcu, A. Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok cinayetlerinin de olduğu 17 ayrı olayın faillerini askeri eğitim için İran’a götürmekle suçlanıyor.



Tevhid- Selam Kudüs Ordusu örgütünde ‘özel görevli olmak, sevk ve yönetiminde bulunmak’la suçlanan Eş’e ilişkin bilgiler, yine yazılarını İran’dan gönderdiği bilinen Anadolu’da Vakit’te birkaç ay öncesine kadar yazıları yayımlanan Selahattin Eş Çakırgil’le benzerlik gösteriyor. İddianamede, diğer sanıklar Ali Akbulut ve Ahmet Cansız’la birlikte Tahran’da yaşadığı belirtilen Selahattin Eş Çakırgil, cinsel tacizle suçlanan Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’e tepki gösteren yazılar yazmıştı.



Bu arada sanıklardan Aydın Koral’ın da cinayetlerden önce Selam Gazetesi yayın yönetmeni olduğu öğrenildi. Koral’ın hakkında 19 dava dosyası olduğu da öğrenildi.





