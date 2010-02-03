Mumcu: Arınç'ın bana talimat vermesini şiddetle kınıyorum

T24 - TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın makam odasına geldiğini, birleşimi nasıl yöneteceğini konusunda kendisine talimat vermeye kalkıştığını ifade ederek, "Bunu şiddetle kınıyorum" dedi.



Mumcu, TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkındaki gensoru önergesinin görüşmelerinde yaşanan tartışma nedeniyle birleşime 10 dakika ara verdiğini duyurdu.



Yaklaşık 40 dakika süren aranın ardından birleşimi açan Mumcu, Türkiye'nin yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığına dayanarak yürütüldüğünü söyledi.



Mumcu, şu anda yasamayı temsilen bulunduğunu ancak, yürütmenin yasamaya baskı yapma hakkının, hiçbir zaman olmadığını belirterek, "Ama demin, Bakanlar Kurulu üyesi bir bakan, Başbakan Yardımcısı Sayın Arınç, makam odasına gelip, nasıl yöneteceğim konusunda bana talimat vermeye kalkıştı, bunu şiddetle kınıyorum" dedi.



Mumcu, bunun, son zamanlarda uygulanmaya konulan, yürütmenin yasama üzerindeki baskısının, ikinci tezahürü olduğunu savunarak, şiddetle kınadığını tekrarladı.



Mumcu, yönetimle ilgili bir tartışma varsa, İçtüzüğün belli olduğunu, usul tartışması açılabileceğini ifade etti.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da ayağa kalkarak, MHP olarak, Meclisin hükmü şahsiyetine yönelik bu girişimi protesto ettiklerini bildirdi.



Vural, "Bütün milletvekillerini ve grup başkanvekillerini, bu yapılan muameleyi kınayan bir bildiriyi hep beraber imzaya açmayı teklif ediyoruz" diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol da Mumcu'nun söylediklerine ilişkin "TBMM tarihinde görülmemiş bir olay" değerlendirmesinde bulundu.



Anadol, Oktay Vural'ın söylediklerine katıldıklarını belirterek, olayın kınanmasını istedi.



