Mumcu: Arınç, fiziksel şiddet uygulayacak durumdaydı

T24 - TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kendisine yönelik "partinizin militanı gibi hareket ediyorsunuz" sözleriyle ilgili bir yazılı açıklama yaptı, "Arınç'ın tavrı en ufak ifadeyle densizliktir. Arınç elinden gelse fiziki şiddet uygulayacak durumdaydı" dedi.



Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda meydana gelen olaylar hakkında dün Başkanlık kürsüsünden bir açıklama yaptığını anımsattı.



Ancak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bugün yaptığı basın toplantısının, birkaç noktaya daha açıklık getirilmesini gerekli kıldığını kaydeden Mumcu, tartışmayla ilgili şunları ifade etti:



Arınç: Başkanlık kürsüsüne yakışmıyorsun



''Verilen arada kürsü arkasında Katip Üye sayın Murat Özkan ile oturduğumuz sırada, sayın Arınç hışımla odaya girip Meclisi yönetemediğimi, Başkanlık kürsüsüne yakışmadığımı ileri sürmüştür. Kendisine, Meclisi İçtüzüğe uygun yönettiğimi, kürsüye yakışıp yakışmadığımın takdirinin ise kendisine ait olmadığını söyledim. Ara verilmeden önce AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'yı neden uyardığım konusunda sorgulamaya kalkışması üzerine, bunun Meclisi yöneten başkanvekilinin takdiri olduğunu, bu takdire karışmaya hakkı olmadığını belirttim.



CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın ceketini iliklemeden kürsüye gelerek Başkanlık Divanı'na saygısızlık ettiğini, sarhoş taklidi de yaparak, Soysal'ın sarhoş olduğunu iddia edip, kendisinin Meclisi yönetirken böyle şeylere izin vermediğini söylemesi üzerine, 'Siz nasıl konuşuyorsunuz? Sarhoş olduğunu nereden biliyorsunuz? Ayrıca sizin Meclisi nasıl yönettiğiniz de herkesin belleğinde' dedim. Meclisi yönetemediğimi, kötü yönettiğimi yineleyince, nasıl yöneteceğimi kendisinden öğrenmeyeceğimi ifade ettim. Sayın Arınç'tan sonra AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Başkanlık odasında aynı esef verici tavrı sergilemiştir, Elitaş'ı da kınıyorum.''



'Anayasa'ya aykırı değil'



Mumcu, şunları kaydetti:



''Genel Kurul adabını iyi bildiğini iddia eden sayın Arınç, Bakanlar Kurulu üyesi olduğunu, ne kadar örtbas etmeye çalışırsa çalışsın, sergilediği tavır, yürütmenin yasamaya baskısından başka bir şey değildir. Başkanvekillerini birbiriyle mukayese etme şeklinde sergilediği, en hafif deyimle densizliği de kendisine yakıştıramadım. Öte yandan, 'emanetçilik' görevine soyunan sayın Arınç'ın buna ihtiyaç duymasını da hayret ve ibretle izledim.



Kendisi, Hukuk Fakültesi'nde Uğur Mumcu'nun da derslerine girdiğini söylemek gereğini duymaktadır. Ama öyle anlaşılıyor ki onun verdiği hukuk derslerini ya iyi algılayamamış ya da o derslerde bulunmamıştır. Sayın Arınç'ın sergilediği tavır, kesinlikle bir baskıdır, şiddettir. Bir kez daha kınıyorum; çünkü elinden gelse, imkan bulsa, fiziki şiddet uygulamaktan bile çekinmeyecek durumdaydı.''

