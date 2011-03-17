Mumcu ailesinin suç duyurusuna 'takipsizlik' kararı

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özgür ve Özge Mumcu'nun ''Uğur Mumcu suikastı'' hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali görülen yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusunda, ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi.
Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özgür ve Özge Mumcu'nun, ''Uğur Mumcu
Suikastı'' konusunda yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali görülen
yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusunda, ''kovuşturmaya yer olmadığına''
karar verdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ''takipsizlik'' kararında, Mumcu
ailesince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde,
''Uğur Mumcu suikastı düzenleyicilerinden yargı karşısına çıkarılamayan, suçun
asli failleri ve azmettiricileri ile yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali
görülen yetkililerin cezalandırılması'' isteminde bulunulduğu anımsatıldı.
Mumcu'nun öldürülmesiyle ilgili Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 11
Temmuz 2000 tarihinde hazırlanan iddianame ile Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel
hakkında dava açıldığı, Ankara 2 Nolu DGM'nin bu kişileri mahkum ettiği
anımsatılan kararda, mahkemece, suikast eyleminin Özmen ve Yüksel ile halen
firarda bulunan Oğuz Demir tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerin de
suikastın arkasında olduğu iddia edilen Tevhit-Selam Kudüs Ordusu örgütü üyesi
oldukları saptamasında bulunulduğu hatırlatıldı.
Hala yakalanamayan Oğuz Demir hakkında açılan davanın da Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği belirtilen kararda, yargılama kapsamında, Demir
hakkında yakalama kararı verildiği, İnterpol aracılığıyla da kırmızı bülten
çıkartılarak aranmasına devam edildiği belirtildi.
Kararda, Tevhit-Selam Kudüs Ordusu örgütü üyesi olmak iddiasıyla Aydın
Koral, Selahattin Eş, Ali Akbulut ve Ahmet Cansız hakkında yargılamanın da Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü ve bu kişiler hakkında yakalama kararı
verildiği, ayrıca Aydın Koral hakkında İnterpol aracılığı ile kırmızı bülten
çıkarıldığı anımsatıldı.
Suikast olayı ile ilgili şüpheliler hakkında 3 ayrı iddianame ile kamu
davası açıldığı, tüm şüpheliler hakkında yakalama emri ve bir kısım şüpheliler
hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, halen şüphelilerin yakalanması yönündeki
çalışmaların Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davaları kapsamında
devam ettiği belirtilen kararda, ''Kamu görevlilerinin soruşturma ve kovuşturmada
herhangi bir ihmallerinin bulunmadığı gibi dosya şüphelileri hakkında kesinleşmiş
mahkeme kararları ve açılmış iddianameler bulunduğundan CMK'nın 223/7. maddesi
gereğince kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi'' denildi.