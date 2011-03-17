Mumcu ailesinin suç duyurusuna 'takipsizlik' kararı

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özgür ve Özge Mumcu'nun ''Uğur Mumcu suikastı'' hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali görülen yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusunda, ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi.

Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özgür ve Özge Mumcu'nun, ''Uğur Mumcu

Suikastı'' konusunda yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali görülen

yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusunda, ''kovuşturmaya yer olmadığına''

karar verdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ''takipsizlik'' kararında, Mumcu

ailesince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde,

''Uğur Mumcu suikastı düzenleyicilerinden yargı karşısına çıkarılamayan, suçun

asli failleri ve azmettiricileri ile yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali

görülen yetkililerin cezalandırılması'' isteminde bulunulduğu anımsatıldı.



Mumcu'nun öldürülmesiyle ilgili Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 11

Temmuz 2000 tarihinde hazırlanan iddianame ile Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel

hakkında dava açıldığı, Ankara 2 Nolu DGM'nin bu kişileri mahkum ettiği

anımsatılan kararda, mahkemece, suikast eyleminin Özmen ve Yüksel ile halen

firarda bulunan Oğuz Demir tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerin de

suikastın arkasında olduğu iddia edilen Tevhit-Selam Kudüs Ordusu örgütü üyesi

oldukları saptamasında bulunulduğu hatırlatıldı.



Hala yakalanamayan Oğuz Demir hakkında açılan davanın da Ankara 11. Ağır

Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği belirtilen kararda, yargılama kapsamında, Demir

hakkında yakalama kararı verildiği, İnterpol aracılığıyla da kırmızı bülten

çıkartılarak aranmasına devam edildiği belirtildi.



Kararda, Tevhit-Selam Kudüs Ordusu örgütü üyesi olmak iddiasıyla Aydın

Koral, Selahattin Eş, Ali Akbulut ve Ahmet Cansız hakkında yargılamanın da Ankara

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü ve bu kişiler hakkında yakalama kararı

verildiği, ayrıca Aydın Koral hakkında İnterpol aracılığı ile kırmızı bülten

çıkarıldığı anımsatıldı.



Suikast olayı ile ilgili şüpheliler hakkında 3 ayrı iddianame ile kamu

davası açıldığı, tüm şüpheliler hakkında yakalama emri ve bir kısım şüpheliler

hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, halen şüphelilerin yakalanması yönündeki

çalışmaların Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davaları kapsamında

devam ettiği belirtilen kararda, ''Kamu görevlilerinin soruşturma ve kovuşturmada

herhangi bir ihmallerinin bulunmadığı gibi dosya şüphelileri hakkında kesinleşmiş

mahkeme kararları ve açılmış iddianameler bulunduğundan CMK'nın 223/7. maddesi

gereğince kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi'' denildi.







