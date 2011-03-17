-MUMCU AİLESİNİN SUÇ DUYURUSUNA ''TAKİPSİZLİK'' ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özgür ve Özge Mumcu'nun, ''Uğur Mumcu Suikastı'' konusunda yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali görülen yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusunda, ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi. ''Takipsizlik'' kararında, Mumcu ailesince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ''Uğur Mumcu suikastı düzenleyicilerinden yargı karşısına çıkarılamayan, suçun asli failleri ve azmettiricileri ile yürütülen soruşturma ve kovuşturmada ihmali görülen yetkililerin cezalandırılması'' isteminde bulunulduğu anımsatıldı. Mumcu'nun öldürülmesiyle ilgili Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Temmuz 2000 tarihinde hazırlanan iddianame ile Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel hakkında dava açıldığı, Ankara 2 Nolu DGM'nin bu kişileri mahkum ettiği anımsatılan kararda, mahkemece, suikast eyleminin Özmen ve Yüksel ile halen firarda bulunan Oğuz Demir tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerin de suikastın arkasında olduğu iddia edilen Tevhit-Selam Kudüs Ordusu örgütü üyesi oldukları saptamasında bulunulduğu hatırlatıldı. Hala yakalanamayan Oğuz Demir hakkında açılan davanın da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği belirtilen kararda, yargılama kapsamında, Demir hakkında yakalama kararı verildiği, İnterpol aracılığıyla da kırmızı bülten çıkartılarak aranmasına devam edildiği belirtildi. Kararda, Tevhit-Selam Kudüs Ordusu örgütü üyesi olmak iddiasıyla Aydın Koral, Selahattin Eş, Ali Akbulut ve Ahmet Cansız hakkında yargılamanın da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü ve bu kişiler hakkında yakalama kararı verildiği, ayrıca Aydın Koral hakkında İnterpol aracılığı ile kırmızı bülten çıkarıldığı anımsatıldı. Suikast olayı ile ilgili şüpheliler hakkında 3 ayrı iddianame ile kamu davası açıldığı, tüm şüpheliler hakkında yakalama emri ve bir kısım şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, halen şüphelilerin yakalanması yönündeki çalışmaların Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davaları kapsamında devam ettiği belirtilen kararda, ''Kamu görevlilerinin soruşturma ve kovuşturmada herhangi bir ihmallerinin bulunmadığı gibi dosya şüphelileri hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve açılmış iddianameler bulunduğundan CMK'nın 223/7. maddesi gereğince kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi'' denildi.