Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç: Suyu bulandırmak istiyorlar, devlet, hukuk devletiyse, bu iddiaların hepsini araştırıp ortaya koyması gerekiyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolarda gazeteci Uğur Mumcu cinayetine yönelik iddialarda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı işaret etmesine ilişkin olarak konuşan ailenin avukatı Halil Sevinç, “havada duran iddiaların bulunduğunu ancak hiçbir iddianın altının doldurulmadığını” söyleyerek “İkisinde de suyu bulandırmak istiyorlar. Devlet, hukuk devletiyse, bu iddiaların hepsini araştırıp ortaya koyması gerekiyor. Davada son sözümüz vardı, ‘Tetikçiler bunlarsa, tetiği çektirenler kim?’ diye. O soru hâlâ askıda duruyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç, “MİT’in, cinayeti MOSSAD’ın işlediğine dair bilgisi olduğu” iddiası ile Peker’in iddiasına dikkat çekti. Sevinç, “Altı doldurulamayan iddialar bütünü” ifadelerini kullandı. Davada Mumcu'nun aracına bomba yerleştirdiği belirtilen Oğuz Demir’in Türkiye’de olduğuna yönelik ihbara ilişkin de Sevinç, “Türkiye’deyse, devletin Emniyet güçleri niye bunu çıkarmıyor? Bir sürü soru işareti. Hukuk devleti miyiz, aşiret devleti miyiz belli değil” ifadelerini kullandı. TIKLAYIN - Uğur Mumcu Suikastı: 28 yıl sonra o tuğla neden hâlâ çekilmiyor?