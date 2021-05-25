Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç: Suyu bulandırmak istiyorlar, devlet, hukuk devletiyse, bu iddiaların hepsini araştırıp ortaya koyması gerekiyor

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç, “MİT’in, cinayeti MOSSAD’ın işlediğine dair bilgisi olduğu” iddiası ile Peker’in iddiasına dikkat çekti. Sevinç, “Altı doldurulamayan iddialar bütünü” ifadelerini kullandı.
Davada Mumcu'nun aracına bomba yerleştirdiği belirtilen Oğuz Demir’in Türkiye’de olduğuna yönelik ihbara ilişkin de Sevinç, “Türkiye’deyse, devletin Emniyet güçleri niye bunu çıkarmıyor? Bir sürü soru işareti. Hukuk devleti miyiz, aşiret devleti miyiz belli değil” ifadelerini kullandı.