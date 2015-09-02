Mumcu ailesi: Suikast zanlısı, iktidara yakın gazetede köşe ediniyor!

Gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin Umut Davası sanıklarından Selahattin Eş Çakırgil'in 35 yıl sonra Türkiye'ye dönerek, iktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesinde köşe yazmaya başlaması, Mumcu Ailesi'nin tepkisini çekti.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Ankara’daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombayla katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu tarafından yapılan açıklamada, “Suikast sanığının yasa değişikliğiyle tutuksuz yargılanma güvencesiyle Türkiye ’ye gelmesi, iktidara yakın bir gazetede köşe edinmesi dikkat çekicidir. Cinayet sanığı olunsa dahi iktidara yakın gazetelerde köşe sahibi olunması ama iktidara muhalefet eden her kesimin maddi baskı, işten çıkarılma, ceza davalarıyla karşılaşması bu olayın başka bir yüzüdür. Bizler, Mumcu cinayetinde yer alan tüm terör örgüt ve yapılarının, onları koruyan ve gözeten sistemin tüm bağlantılarıyla ortaya çıkmasını talep ediyoruz” denildi.

Gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars ve oğlu Özgür Mumcu tarafından yapılan açıklamada, Umut Davası sanığı Selahattin Eş’in 35 yıl sonra Türkiye’ye dönüp Star gazetesinde köşe yazmaya başladığı hatırlatıldı. Umut Davası iddianamesine göre Çakırgil’in “Yasadışı Tevhid-Selam-Kudüs Örgütü’nde özel görevli olduğu, sevk ve yönetimde bulunduğu, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan sanık konumunda bulunduğu” belirtildi. Ana dosyadan ayrılan davanın halen Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdüğü kaydedildi. Umut Davası sanıklarından Hasan Kılıç, Tarık Özçelik, Mehmet Ali Tekin ve Yusuf Karakuş’un bu kişiyle görüştükleri vurgulandı. Yasada yapılan değişiklik nedeniyle hakkındaki yakalama emri kaldırıldığı için Çakırgil’in Türkiye’ye dönebildiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Mumcu suikast sanığının son yasa değişikliğiyle tutuksuz yargılanma güvencesiyle Türkiye’ye gelmesi, ‘Erdoğan başta olmak üzere, çevresindeki çekirdek kadroyu genel hatlarıyla kendi değerlerime en yakın insanlar olarak görüyorum’ diyerek, iktidara yakın bir gazetede köşe edinmesi her anlamda dikkat çekicidir. Cinayet sanığı olunsa dahi iktidara yakın gazetelerde köşe sahibi olunması ama iktidara muhalefet eden her kesimin maddi baskı, işten çıkarılma, ceza davalarıyla karşılaşması da bu olayın başka bir yüzüdür. Bizler ailesi olarak Uğur Mumcu cinayetinde yer alan tüm terör örgüt ve yapılarının, onları koruyan ve gözeten sistemin tüm bağlantılarıyla ortaya çıkmasını talep ediyoruz. Hukuk mücadelesiyle geçen 22 yılın ardından yine hukuki mücadelemize devam edeceğimizi de beyan ederiz.”

Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinde adı geçiyor

Vakit gazetesinde yazan Selahaddin Eş Çakırgil, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerine ilişkin Tevhid-Selam Kudüs Ordusu suikastı davasında sanık olarak gündeme gelmişti. Tevhid- Selam Kudüs Ordusu örgütünde ‘özel görevli olmak, sevk ve yönetiminde bulunmak’la iddianamede suçlanan Selahaddin Eş ile Selahaddin Eş Çakırgil’in nüfus kaydının bire bir aynı olduğu gündeme gelmişti.