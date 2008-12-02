Mumbai'nin teröristleri kokainle ayakta kalmış

Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılarda teröristlerin yaklaşık 60 saat süren eylemleri sırasında kokain ve diğer uyarıcılarla ayakta kaldığı bildirildi.



İngiliz Daily Telegraph gazetesinin internet sitesinde, Hint yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, 170'ten fazla kişinin öldüğü saldırıların düzenlendiği bölgelerde yapılan incelemelerde uyuşturucu zerk etmek için kullanılan şırıngaların bulunduğu, şırıngaların, LSD ve kokain kalıntıları içerdiği belirtildi.



Daha sonra teröristlerin kanında da uyuşturucu izine rastlandığını ifade eden yetkililer, saldırganların ayrıca, fiziksel açıdan güçlenmek için steroid kullandıklarının ortaya çıktığını kaydettiler.



Bir yetkili, teröristlerin kullandıkları uyuşturucuların, bu kişilerin komandolarla susuz ve gıdasız 50 saatten fazla çatışmalarını açıkladığını belirtti.



Hindistan'ın ekonomi başkenti Mumbai'de geçen çarşamba günü düzenlenen eş zamanlı saldırılarda, 170'den fazla kişi ölmüş, Hindistan yönetimi saldırılardan Pakistanlı grupları sorumlu tutmuştu.



Yakalanan bir militan, merkezi Pakistan'da bulunan Leşker-i Tayibe örgütünün saldırılarla bağlantısı olduğunu söylemişti.



Pakistan hükümeti de, saldırılara Pakistanlı örgütlerin katıldığı ispat edilirse, bu gruplar hakkında "gerekeni yapma" sözü vermişti.