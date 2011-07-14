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Dünya

MUMBAİ'DEKİ SALDIRILARA KINAMA MUMBAİ (A.A)

14 Temmuz 2011 00:48

-MUMBAİ'DEKİ SALDIRILARA KINAMA MUMBAİ (A.A) - 13.07.2011 - ABD, Pakistan ve Almanya, Hindistan'ın Mumbai kentinde akşam saatlerinde düzenlenen terörist saldırıları kınadı. ABD Başkanı Barack Obama, saldırıları şiddetle kınayarak, failleri adaletin önüne çıkarmak için yardım teklifinde bulundu. Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ile Başbakan Seyid Yusuf Riza Gilani de yaptıkları açıklamada saldırıyı kınadı. Almanyalı yetkililer de saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Bu arada Mumbai'nin kalabalık üç semtine düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 20'ye çıktığı bildirildi. Umeş Sarangi adlı yetkili, son gelen haberlere göre saldırılarda en az 100 kişinin de yaralandığını belirtilirken, Mumbai'nin başkent olduğu  Maharaştra eyaletinin Başbakanı Prithviraj Chavan, kentte 2008 yılında 166 kişinin öldüğü saldırıya atıfta bulunarak, "bu Hindistan'ın ve Mumbai'nin kalbine yönelik başka bir saldırıdır" diye konuştu. Hindistanlı yetkililer, koordineli saldırılarda en az bir araba ve bir motosikletle el yapımı patlayıcılar kullanıldığını ifade etti. Yetkililer, bu yöntemin genellikle kalabalık kent bölgelerini hedef alan Hindistan Mücahitleri gibi amatör gruplarca kullanıldığına dikkati çekti.         

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