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Dünya

Mumbai'de patlamalar: 17 ölü 81 yaralı

Hindistan’ın finans merkezi olan Mumbai’de üç patlama meydana geldi. Maharaştra eyalet başbakanı Prithviraj Chavan, 17 kişinin öldüğünü, 81 kişinin de yaralandığı

13 Temmuz 2011 03:00

T24 - Hindistan’ın finans merkezi olan Mumbai’de üç patlama meydana geldi. Maharaştra eyalet başbakanı Prithviraj Chavan, 17 kişinin öldüğünü, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Chavan, iş çıkışı saatlerinde meydana gelen patlamaların "teröristlerce düzenlenmiş eşgüdümlü bir saldırı olduğunu" söyledi. 

Patlamalardan biri güneydeki Zaveri Pazarı'ndaki bir kuyumcu dükkanında, diğeri iş merkezinin bulunduğu güneydeki Opera bölgesinde, üçüncüsü ise merkezdeki Dadar'da bir taksinin içinde meydana geldi. 

Hindistan medyası, İçişleri Bakanlığına atfen, patlamaların "terör saldırısı" olduğundan söz ediyor. 

Hindistan yetkilileri henüz saldırıların arkasında kimlerin olabileceğini açıklamadılar ve herhangi bir grup da eylemlerin sorumluluğunu üstlenmedi. 

Polis kaynakları, patlamalara ev yapımı bombaların yol açtığını belirtiyorlar. 

Patlamalar kentin en işlek noktalarında, yerel saatle 19'da meydana geldi. Patlamalardan birinin meydana geldiği kuyumcular çarşısında 1993'te düzenenlenen bir saldırıda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

Hindistan televizyonları, patlamaların büyük paniğe yol açtığını ve kaosun yaşandığı kentte güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiğini bildiriyor. Ayrıca Delhi, Kalküta ve diğer bazı kentlerde alarm durumu ilan edildi.

Televizyon görüntülerinde yaralıların kamyonetlerle hastaneye taşındığı görüldü.

Hindistan'ın finans merkezi olan Mumbai'de 2008 Kasım'ında on radikal İslamcı militanın düzenlediği saldırılarda 166 kişi ölmüştü.

Hükümet saldırıdan Pakistan'daki Leşker-i Tayyibe örgütünü sorumlu tutmuş; bu olay ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki barış görüşmeleri bir süre askıya alınmıştı.

Pakistan hükümeti, son saldırıda can kaybı meydana gelmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.
BBC'nin Delhi'deki muhabiri Soutik Biswas, Mumbai'deki son saldırıların, 2008'dekine benzer olaylar olduğunun düşünülmediğini kaydediyor.


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