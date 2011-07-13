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Dünya

MUMBAİ'DE ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ MUMBAİ (A.A)

13 Temmuz 2011 22:45

-MUMBAİ'DE ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ MUMBAİ (A.A) - 13.07.2011 - Hindistan'ın ticari başkenti olarak nitelendirilen Mumbai kentinde akşam saatlerinde düzenlenen terörist saldırılarda ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, saldırılarda 81 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hindistan İçişleri Bakanı Palaniappan Chidambaram, üç ayrı yere düzenlenen saldırılardan sonra ölü ve yaralı sayısının artabileceğini vurgulayarak,  patlamaların akşam iş çıkışında birbirine yakın zamanlarda olması nedeniyle ''Hindistan'ın teröristler tarafından koordineli bir saldırıya uğradığının'' anlaşıldığını vurguladı. Polis, patlamaların birinin Mumbai'nin merkezindeki kalabalık Dadar semtinde, diğer ikisinin ise ünlü mücevher marketi Cevher Pazarı ile iş bölgesi Opera House'da olduğunu bildirdi.

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