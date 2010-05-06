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Dünya

Mumbai saldırganına idam cezası

174 kişinin ölümüyle sonuçlanan Mumbai saldırılarını düzenleyenler arasında yer alan Pakistanlı Mohammad Ajmal Emir Kasab idam cezasına çarptırıldı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24-  Ajmal Emir Kasab, Pazartesi günü, aralarında 'cinayet', 'Hindistan'a karşı savaş açmak' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' da dahil, kendisine yöneltilen 86 iddianın tümünden suçlu bulunmuştu.


Hindistan, 2008 Kasım'ında meydana gelen ve 9 silahlı eylemcinin de çatışmalarda öldüğü saldırılardan, Pakistan'da üslenmiş olan Leşker-i Taiba militanlarını sorumlu tutuyor.


Pakistan, başlangıçta suçlamaları reddetmiş olsa da, daha sonra saldırıların kısmen kendi topraklarından planlandığını ve Kasab'ın kendi vatandaşı olduğunu kabul etmişti.


Mumbai kentinde yapılan mahkemede, saldırıların planlanmasına yardımcı olmakla suçlanan Fahim Ansari ve Sabahuddin Ahmed adlı Hint vatandaşları, beraat etmişti.


Saldırıdan sağ kurtulan tek saldırgan olan 22 yaşındaki Kasab'ın 271 gün süren mahkemesi, Mumbai'deki cezaevi içinde oluşturulan özel bir birimde ve çok sıkı güvenlik önlemleri arasında yapıldı.


Mahkemede son 14 aydır birçok dönüm noktaları yaşandı.


Pakistanlı Mohammad Ajmal Emir Kasab, önce hakkındaki suçlamaları reddettiyse de, geçen Temmuz ayında, mahkemede dramatik bir tutum sergileyerek saldırıda oynadığı rolü itiraf etti ve asılmasını talep etti. Kasab'ın isteği kabul edilmedi ve mahkemeye devam edildi.


Kasım ayında Kasab'ı temsil eden baş avukat, davayı uzattığı gerekçesiyle mahkeme yargıcı tarafından davadan ihraç edildi.


Geçen yılın sonlarında da, Pakistan saldırılarla ilişkili görülen yedi kişiyi yargıladı. Bu kişiler arasında saldırının beyni olduğundan kuşku duyulan ve Leşker-i Taiba'nın başı olduğu söylenen Zeki-ür Rahman Lakhvi de bulunuyordu.  (BBC)

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