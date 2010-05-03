Mumbai saldırganı suçlu bulundu

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'Karar Hindistan'ın hukuk devleti olduğunu kanıtladı'

'Saldırılar Pakistan'da hazırlandı'

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre, Mumbai saldırılarıyla ilgili görülen davada mahkeme, saldırılardan sorumlu tuttuğu 20 kişinin henüz yakalanamadığını duyurdu. Firarilerin birçoğunun Pakistan'da saklandığı öne sürülüyor. Pakistan'da olduğu tahmin edilen zanlılar arasında faaliyetlerini Pakistan üzerinden yürüten Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Said ile örgütün üst düzey yöneticilerinden Zaki-ur Rahman Lahvi ve Ebu Hamza da yer alıyor.Terör eylemlerine yardımcı olmakla suçlanan iki Hintli sanıksa, hakkındaki delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.Deutsche Welle'nin haberine göre Hindistan İçişleri Bakanı Palaniappan Chidambaram kararın, Hindistan'ın bir hukuk devleti olduğunu kanıtladığını belirtti. Hindistan hükümeti, mahkemenin kararını “Pakistan'a yönelik bir mesaj” olarak yorumladı. İçişleri Bakanı, “Karar, Pakistan'a terörü Hindistan'a yönlendirmemesi gerektiği hususunda verilmiş bir mesajdır. Şayet bunu yapmaya devam ederler ve teröristler yakalanırsa, o zaman gereken cezaya çarptırılacakları da bilinmelidir” diye konuştu.Mumbai'deki terör eylemleri 3 gün boyunca devam etmiş ve saldırganlar, işgal ettikleri binalardaki kişileri günlerce rehin tutmuştu. Hindistanlı yetkililer, saldırıların Pakistan'da planlanıp, uygulamaya konduğu görüşünde.Saldırılar Hindistan - Pakistan ilişkilerini de olumsuz etkiledi. Hindistan hâlâ kendisi gibi nükleer bir güç olan komşusu Pakistan'la askıya aldığı barış görüşmelerine yanaşmıyor.Leşker-i Tayyibe örgütü Pakistan'da yasaklı. Ancak Hintli yetkililere göre, başka isim ve oluşumlar arkasında faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Yeni Delhi yönetimi, Pakistan hükümetini Hindistan'a yönelik terör eylemlerini engellemek için gerekli adımları atmamakla suçluyor. Hint basınında yer alan haberlere göre, Mumbai saldırılarına bakan mahkeme heyeti de saldırıların Pakistan'da planlandığından emin.Yaklaşık bir yıldır devam eden Mumbai saldırıları davasının, Hindistan yargı standartlarında “yıldırım hızıyla” görüldüğü belirtiliyor. Nisan 2009'da geniş güvenlik önlemleri altında görülmeye başlanan davada 650'den fazla tanığın ifadesine başvuruldu. Duruşma için kurşungeçirmez, özel bir mahkeme salonu inşa edildi.