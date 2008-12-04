Mumbai 'Kasab'ı 3 bin dolara kan dökmüş

Saldırgan Azam Amir Kasab'ı sorgulayan yetkililerden Rakeş Maria, İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada, Kasab'ın, kendisine 150 bin Pakistan Rupisi ödendiğini anlattığını belirtti.Maria, polisin ayrıca saldırıların ABD ile muhtemel bağlantısını araştırdığını söyledi.Rakeş Maria, teröristlerin üzerinde bulunan bir cep telefonunun kartının ABD'nin New Jersey eyaletinden gelmiş olma olasılığını soruşturduklarını ifade etti.Mumbai'deki tren istasyonuna düzenlenen, 56 kişinin öldüğü saldırının faillerinden biri olan 24 yaşındaki Kasab'ın Pakistan'ın Pencap bölgesinden geldiği ve ilkokuldan terk olduğu da belirtildi.Mumbai polisi, Kasab'ın Pakistan'daki kamplarda eski Pakistanlı ordu yetkilileri tarafından 18 ay kadar eğitildiğini bildirdi.Polis, Kasab'ı konuşturmak için, çoğu demokrasilerde yasak olan "gerçek serumu" verildiğini kaydetti. Sodyum Pentotal maddesinden oluşan gerçek serumu Soğuk Savaş döneminde yaygın olarak kullanılmıştı.Polisin "bebek yüzlü saldırgan" olarak nitelendirdiği Kasab, ifadesinde ayrıca kendisini Leşker-i Tayyibe örgütünün liderlerinin görevlendirdiğini söylemişti.Kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen saldırılarda 200'e yakın kişi yaşamını yitirmiş, daha sonra düzenlenen operasyonlarda 9 terörist öldürülmüştü.