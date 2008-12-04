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Dünya

Mumbai 'Kasab'ı 3 bin dolara kan dökmüş

Mumbai'daki saldırıların ardından sağ ele geçirilen tek saldırgan, yaptığı eylem için 1900 dolar aldığını söyledi

04 Aralık 2008 02:00

* Hindistan'ın Mumbai kentinde geçen hafta yaklaşık 200 kişinin can verdiği saldırıların ardından sağ olarak ele geçirilen tek terörist, yaptığı eylem için 1900 dolar (yaklaşık 3000 YTL) aldığını söyledi.

* Saldırganın ifadesinin alınması sırasında, sanığın doğruları söylemesini sağlayan 'sodyum pentotal' verildi

Saldırgan Azam Amir Kasab'ı sorgulayan yetkililerden Rakeş Maria, İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada, Kasab'ın, kendisine 150 bin Pakistan Rupisi ödendiğini anlattığını belirtti.

Maria, polisin ayrıca saldırıların ABD ile muhtemel bağlantısını araştırdığını söyledi. 

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Rakeş Maria, teröristlerin üzerinde bulunan bir cep telefonunun kartının ABD'nin New Jersey eyaletinden gelmiş olma olasılığını soruşturduklarını ifade etti.

Mumbai'deki tren istasyonuna düzenlenen, 56 kişinin öldüğü saldırının faillerinden biri olan 24 yaşındaki Kasab'ın Pakistan'ın Pencap bölgesinden geldiği ve ilkokuldan terk olduğu da belirtildi.

Mumbai polisi, Kasab'ın Pakistan'daki kamplarda eski Pakistanlı ordu yetkilileri tarafından 18 ay kadar eğitildiğini bildirdi.

'Gerçeklik serumu' ile konuşturmuşlar

Polis, Kasab'ı konuşturmak için, çoğu demokrasilerde yasak olan "gerçek serumu" verildiğini kaydetti. Sodyum Pentotal maddesinden oluşan gerçek serumu Soğuk Savaş döneminde yaygın olarak kullanılmıştı.

Polisin "bebek yüzlü saldırgan" olarak nitelendirdiği Kasab, ifadesinde ayrıca kendisini Leşker-i Tayyibe örgütünün liderlerinin görevlendirdiğini söylemişti.

Kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen saldırılarda 200'e yakın kişi yaşamını yitirmiş, daha sonra düzenlenen operasyonlarda 9 terörist öldürülmüştü.

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