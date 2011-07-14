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Ekonomi

Mumbai 3 yerinden bombalandı: 20 ölü

Hindistan'ın ticari başkenti olarak nitelendirilen Mumbai kentinde dün akşam saatlerinde düzenlenen terörist saldırılarda 20'den fazla kişi öldü.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Hindistan'ın ticari başkenti olarak nitelendirilen Mumbai kentinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 20'den fazla kişi öldü.





Hindistan İçişleri Bakanı Palaniappan Chidambaram, üç ayrı yere düzenlenen saldırılardan sonra ölü ve yaralı sayısının artabileceğini vurgulayarak, patlamaların akşam iş çıkışında birbirine yakın zamanlarda olması nedeniyle “Hindistan'ın teröristler tarafından koordineli bir saldırıya uğradığının” anlaşıldığını vurguladı.

Umeş Sarangi adlı yetkili de, son gelen haberlere göre saldırılarda en az 100 kişinin de yaralandığını belirtilirken, Mumbai'nin başkent olduğu Maharaştra eyaletinin Başbakanı Prithviraj Chavan, kentte 2008 yılında 166 kişinin öldüğü saldırıya atıfta bulunarak, "bu Hindistan'ın ve Mumbai'nin kalbine yönelik başka bir saldırıdır" diye konuştu.

Hindistanlı yetkililer, koordineli saldırılarda en az bir araba ve bir motosikletle el yapımı patlayıcılar kullanıldığını ifade etti. Yetkililer, bu yöntemin genellikle kalabalık kent bölgelerini hedef alan Hindistan Mücahitleri gibi amatör gruplarca kullanıldığına dikkati çekti.

Hindistan'ın 2008 yılındaki saldırıları düzenlemekle suçladığı Pakistanlı militanlar gruplardan ise şimdiye kadar saldırıyı üstlenen olmadı.


Türkiye, Mumbai'deki saldırıları kınadı


Türkiye, bugün Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen terörist saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Mumbai kentinde üç ayrı noktada düzenlenen terör eylemlerinin derin teessürle öğrenildiği belirtilerek, masum insanları hedef alan bu hain saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlere başsağlığı, kederli ailelerine sabır ve yaralananlara acil şifalar dilendi.

Türkiye'nin insanlığa karşı suç teşkil eden terörizmle mücadelesinde Hindistan ile ve bu beladan muzdarip diğer tüm ülkelerle dayanışma içinde olmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Ankara'nın terör ve aşırılığın köklerinin kurutulması için uluslararası işbirliği ve dayanışmayı önemsediği ve desteklediği bildirildi.

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