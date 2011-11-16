-Mumbai 1. Türk Ürünleri Sergisi MUMBAİ (A.A) - 16.11.2011 - Mumbai 1. Türk Ürünleri Sergisi'nde çeşitli sektörlerden 85 firma ürünlerini Hindistanlı müşterilerine sergiliyor. Fuarda, reklam, otomotiv, temizlik malzemeleri, inşaat, tüketim malları, kozmetik, elektrikli aletler, bilişim ve elektronik, tekstil, gıda, mobilya, hediyelik ve cam eşya, sağlık ürünleri, ev tekstili, sanayi makineleri, demir ve çelik, mutfak eşyaları, deri ürünleri, paketleme, plastik sanayi, tanıtım malzemeleri, hizmet, kırtasiye ve ahşap ürünler gibi sektörlerden firmalar yer alıyor. Fuara katılan havacılık sektöründen Çelebi'nin, Mumbai Havalimanı İç ve Dış Hatlar Kargo Terminali'nin modernizasyonu ve işletmesi ihalesine katıldığı belirtildi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan gazetecilere yaptığı açıklamada, Çelebi'nin, başka iki firmayla birlikte ihalenin kısa listesine kaldığını söyledi. Çağlayan, Hindistan ve Asya-Pasifik ülkelerinde rekabetin giderek zorlaşacağını belirterek, Türk müteahhitlerinin biran önce bu pazarlara gelmesinin önemine değindi. Libya'da işlerin yoluna girmesinin zaman alabileceğini, Türk şirketlerinin iş yaptığı bazı komşu ülkelerde de sıkıntılar olduğunu dile getiren Çağlayan, Türk firmalarının Hindistan gibi hedef ülkelere biran önce gelmesini istedi. Fuarda stant açan Türk film yapımcıları da Türk filmlerini Hindistanlı yapımcılara pazarlıyor. Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın ilk gününde önemli bağlantılar kurduklarını belirtti. Önemli bir yapımcı ile distribütörlük anlaşması imzaladıklarını kaydeden Özden, ''Bizden 1000 film istiyor. Fuarın ilk gününde beklediğimizden daha fazla ilgi gördük'' dedi. Türk mobilya sektörünün temsilcileri de ürünlerini Hintli müşterilere satabilmek için fuardaki yerlerini aldılar. Fuara katılan şirketlerden Yataş İhracat Yöneticisi Mahmut Serkan Şen, 3 yıldır Türk mobilyacıların Hint pazarı ile ilgilendiğini kaydetti. İpek Dış Ticaret Müdürü Serkan Oral da Hindistan'daki potansiyel ve gelişen işbirliği imkanları dolayısıyla Hindistan'a geldiklerini aktardı.