-Mum ışığında elmas ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Mum ışığının milyonlarca küçük elmas parçacığı içerdiği keşfedildi. St Andrews Üniversitesinden Profesör Wuzong Zhou tarafından yapılan araştırmada, bir mum alevinde saniyede bir buçuk milyon nano elmas partikülünün oluştuğu ortaya çıktı. Zhou, mum alevinin merkezinden partiküllerin çıkarılması için, daha önce hiç yapılmadığı sanılan bir örnekleme yöntemi kullandı ve alevin karbonun bilinen dört formunu içerdiğini keşfetti. Normalde karbonun dört halinden her birinin farklı koşullar altında oluştuğunu kaydeden Zhou, bu yüzden mum alevinin dördünü bir arada içermesinin ilginç olduğunu söyledi. Zhou, elmas partiküllerinin süreç içinde yandığını, ancak bu keşfin daha çevreci ve ucuz bir şekilde elmas üretilebilmesine yönelik araştırmaların önünü açabileceğini kaydetti. Daha önce yapılan bir araştırma, alevin altında bulunan hidrokarbon moleküllerinin alevin üzerinde karbondiokside dönüştüğünü ortaya koymuştu.