T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mum ışığında elmas ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 17:03

-Mum ışığında elmas ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Mum ışığının milyonlarca küçük elmas parçacığı içerdiği keşfedildi. St Andrews Üniversitesinden Profesör Wuzong Zhou tarafından yapılan araştırmada, bir mum alevinde saniyede bir buçuk milyon nano elmas partikülünün oluştuğu ortaya çıktı. Zhou, mum alevinin merkezinden partiküllerin çıkarılması için, daha önce hiç yapılmadığı sanılan bir örnekleme yöntemi kullandı ve alevin karbonun bilinen dört formunu içerdiğini keşfetti.  Normalde karbonun dört halinden her birinin farklı koşullar altında oluştuğunu kaydeden Zhou, bu yüzden mum alevinin dördünü bir arada içermesinin ilginç olduğunu söyledi. Zhou, elmas partiküllerinin süreç içinde yandığını, ancak bu keşfin daha çevreci ve ucuz bir şekilde elmas üretilebilmesine yönelik araştırmaların önünü açabileceğini kaydetti. Daha önce yapılan bir araştırma, alevin altında bulunan hidrokarbon moleküllerinin alevin üzerinde karbondiokside dönüştüğünü ortaya koymuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24