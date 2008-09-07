Multu son: 0-2

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası 5. Eleme Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan ile Erivan'da karşı karşıya geldi. Milliler ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı 61. dakikada Tuncay ve 78. dakikada Semih'in attığı gollerle 2-0 kazandı.Karşılaşmanın ik yarısında vasat bir oyun sergilyen ay-yıldızlı ekip, yine de Mevlüt Erdinç ile girdiği 2 net pozisyonda gole çok yaklaştı. Millilerin orta alanda organize olmakta zorlandığı gözlenirken, ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.İkinci yarıya daha iyi başlayan Türkiye, Ermenistan kalesinde daha sık giderken, aradığı golü de 61. dakikada Tuncay ile buldu. Bu dakikada sol taraftan yapılan ortada Colin Kazım topu kale sahasında doğru çevirdi. Tuncay beklemeden yaptığı vuruşla Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.Etkili oyununu gol sonrası da sürdüren A Milli Takım, 78. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ tarafan kullanılan köşe vuruşunda Aurelio topu kafayla kaleye doğru vurdu. Pozisyonu iyi takip eden Semih, direğin dibinde topa dokunarak skoru 2-0'a taşıdı.Kalan bölümde iki takım da etkili pozisyon üretemezken, A Milli Takım Ermenistan deplasmanından 2-0'lık skorla ayrılarak eleme grubuna 3 puanla başladı.Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, maçı Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan ile birlikte protokol tribününde izledi. Gül, karşılaşma bittikten sonra taraftarları selamlayarak stattan ayrıldı.Öte yandan grupta oynanan diğer maçlarda İspanya sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 1-0 yenerken, Belçika da Estonya'yı 3-2'lik skorla geçti. Bu sonuçların ardından Türkiye ilk maçlar sonunda grubun zirvesinde yer aldı.Stat: HrazdanHakemler: Tom Henning Ovrebo xxx, Geir Age Holen xxx, Jan Peter Randen xxx (Norveç)Ermenistan: Berezovski xx, Arzumanyan x (Dk. 35 Khachatryan x), Voskanyan x, Mkrtchyan xx, Hovsepyan x, Pachajyan xx, Tateosyan xx, Arakelyan x, Artavazd Karamyan xx, Manucharyan (Dk. 76 Arman Karamyan x), Mkhitaryan x (Dk. 66 Zebelyan x)Türkiye: Volkan xx, Gökhan Gönül xx, Gökhan Zan xx, Servet xx, Hakan Balta xx, Emre xxx, Mehmet Aurelio xxx, Arda xx, Tuncay xx (Dk. 65 Ayhan xx), Semih xx (Dk. 86 Gökhan Ünal x), Mevlüt x (Dk. 55 Kazım xx)Goller: Dk. 61 Tuncay, Dk. 77 Semih (Türkiye)Sarı kartlar: Dk. 56 Mkhitaryan (Ermenistan), Dk. 68 Gökhan Zan (Türkiye)İLK YARI4. dakikada gelişen atakta, Mevlüt'ün kafayla indirdiği topu ceza alanında düzelten Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.7. dakikadaki Ermenistan atağında Mkhtaryan'ın şutunda, kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.11. dakikada Semih'in pasında topu önünde bulan Emre'nin ceza alanı dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.26. dakikada Ermenistan ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşu Emre kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.29. dakika Tuncay'ın ara pasında uygun pozisyonda topla buluşan Mevlüt, ceza alanına girdi. Savunmanın müdahalesiyle dengesi bozulan Mevlüt'ün sağ çaprazdan vuruşunda, top uzak kale direğinin yanından auta gitti.36. dakika Ermenistan savunmasının çıkarmak istediği top sekerek ceza alanındaki Mevlüt'ün önünde kaldı. Uygun pozisyonda iyi vuramayan Mevlüt, meşin yuvarlağı kaleci Berezovski'ye teslim etti.Kalan dakikalar da gol getirmeyince, maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla bitti.İKİNCİ YARI60. dakikada Arda'nın sol kanattan arka direğe ortaladığı topu Kazım, Tuncay'a kazandırdı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Berezovsky'nin yanından ağlara gönderdi: 1-0.69. dakikada Arda'nın kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta gitti.77. dakikada Emre'nin ön direğe doğru ortaladığı topu Aurelio kafayla arka direğe gönderdi. Semih, önüne düşen meşin yuvarlağa yakın mesafeden ayak koydu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.79. dakikada Semih'in pasında topla buluşan Ayhan, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, kaleci Berezovsky tehlikeyi uzaklaştırdı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.