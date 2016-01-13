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Dünya
Deutsche Welle

Mültecilerin parasına el konabilir

Danimarka, mültecilerin değerli eşyalarına el koyabilir. Konuyla ilgili yasa tasarısı bugün Danimarka Meclisi'nin gündeminde.

13 Ocak 2016 12:44


Danimarka'ya gelen mültecilerin değerli eşyalarına el konulmasını öngören yasa tasarısı bugün Danimarka Meclisi'nin gündeminde.

Mecliste tartışılacak tasarı, ülkeye giriş yapmak isteyen mültecilerin yanındaki valizlerinin ve çantalarının sınırda aranmasını ve yanlarında 10 bin krondan (1340 euro) fazla nakit para ya da değerli eşya varsa el konulmasını öngörüyor.

El konularak elde edilecek maddi kaynakla da sığınmacıların barınmasının finanse edilmesi planlanıyor. Cep telefonu ve evlilik yüzüğü gibi kişisel eşyalara ise el konulmaması öngörülüyor.

Ancak Danimarka'daki bu yasa tasarısı uluslararası çapta eleştirilere yol açmış ve Nazi dönemi ile karşılaştırılmıştı. Mültecilerin gelişini engellemeye çalışan Danimarka'ya geçen yıl 21 bin mülteci gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DanimarkaDanimarka MeclisiNaziDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/NH

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