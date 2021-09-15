Mültecilerin geri dönüşleri için model aranıyor: Üç plan gündemde

Mültecilerin geri dönüşlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin modeller üzerinde çalışmalar başladı. Güvenli koridorun yanı sıra briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi üzerinde duruluyor.

Suriyeli mültecilerin ardından Afganistan’dan artan göç, uluslararası toplumun göç politikasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda mültecilerin güvenli şekilde dönüşleri için diplomasi hızlandı. Son iki haftada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa’dan üç konuk ağırlayan Türkiye, soruna uluslararası toplumla ortak çözüm beklentisinde.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; artan diplomatik temaslarda geri dönüşleri artıracak çözüm önerilerinde bazı adımlar atılabileceği gündeme geldi.

Güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurularak geri dönüşlerde yeni bir model arayışında olunduğu öğrenildi. Suriyeli mülteciler özelinde briket evlerin yapımının hızlandırılması, kamplarda hayat şartlarının iyileştirilmesi gibi Türkiye tarafından uygulanmış tedbirlerle birlikte çeşitli tedbirler üzerinde çalışılıyor.

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