"Mültecileri sınıra götürmek yasaktı ama devlet onay vermiş" diyen taksi şoförü: Kişi başı 200 lira alanlar var

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıyla dün Türkiye'deki sığınmacılar sınırlara gitmeye başladı. İstanbul’da birçok noktadan sığınmacılar minibüs ve taksilerle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na gitti. "Mültecileri sınıra götürmemiz yasaktı, hapis cezası var. Sabah giden arkadaşlarımdan devletin onay verdiğini öğrenince geldim" diyen taksi şoförü Mehmet Ş. ". Kişi başı 200 lira alanlar da var. 800 liraya götürenler de aralarında anlaşıyorlar" dedi.

Cumhuriyet'ten Ece Piroğlu'nun haberine göre, otobüs şoförü Salih Adıyaman, haberi duymasının ardından sabah saatlerinde mültecileri götürmek için gönüllü olarak geldiğini belirterek,“Edirne Kapıkule Sınırı’na bırakacağım” dedi.