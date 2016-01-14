Mültecilere özel kimlik belgesi



Alman Federal Meclisi'nde bugün mültecilere özel bir kimlik belgesi verilmesi ile ilgili yasal düzenleme oylamaya sunulacak. Verilmesi planlanan kimlik kartının yardımı ile resmi makamlar, mültecilerle ilgili bilgilerin toplandığı veri bankasına ulaşabilecek.

Veri bankasında mültecilerin ait oldukları uyruk, köken, doğum tarihi, parmak izi, aşı ve diğer sağlık bilgileri toplanıyor.

Almanya bir yandan da sığınmacı akınını sınırlandırmaya çalışıyor. Avusturya sınırından Almanya'ya her gün bin ila 2 bin mültecinin giriş yaptığı, ancak Alman makamlarının geçişleri zorlaştırmaya başladığı belirtiliyor.

Avusturya makamları, Almanya'nın her gün 200 kişiyi geri gönderdiğini söylüyor. Ancak Suriyelilerin geri gönderilmediği, Afganistan, Irak, İran ve Fas'tan gelen kişilerin gönderilrdiği belirtildi.