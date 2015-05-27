Mültecilere 'kota' planı



AB Komisyonu, bazı Birlik ülkelerinin itirazlarına rağmen İtalya ve Yunanistan'da bulunan 40 bin kadar mülteciyi başka ülkelere yerleştirmeyi tasarlıyor. Süddeutsche Zeitung, yoğun mülteci akınına uğrayan İtalya ve Yunanistan'ın yükünü azaltmak amacını taşıyan tasarıyla ilgili ayrıntıların bugün Brüksel'de açıklanacağını yazdı.

İtalya ve Yunanistan'daki mültecileri diğer AB ülkelerine paylaştırma planı, AB Komisyonu'nun kota sistemine geçilmesini öngören tasarılarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kota sistemi, ülkelerin nüfusu, ekonomik durumu ve işsizlik oranına göre belirlenecek. Komisyon yasa tasarısını yıl sonuna kadar yürürlüğe sokmayı planlıyor. Ancak kota uygulamasına başta Fransa, İngilere ve Polonya olmak üzere bazı AB ülkeleri karşı çıkıyor.

Planın özellikle Avrupa'da sığınma hakkı talep eden Suriye ve Eritreli mülteciler için uygulanması öngörülüyor. İtalya'dan 24 bin, Yunanistan'dan ise 16 bin mültecinin önümüzdeki 2 yıl içinde kota sistemine göre diğer ülkelere dağıtılması planlanıyor. Plana göre Almanya söz konusu mültecilerin yüzde 18'ini, Fransa ise yüzde 14'ünü kabul edecek.

‘'Avrupa'ya yasal yollarla gelmenin önü açılmalı''

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre AB Komisyonu ülkelerin bu plana karşı çıkma olasılığını da gözönüne alıyor. Komisyonun taslağına göre Danimarka mültecilerin dağılımı planına katılmayacak. İngiltere ve İrlanda'nın katılımı ise kendi alacakları karara bırakıldı. İngiltere hükümeti kısa süre önce yaptığı açıklamada komisyonun kendi belirlediği kotaları uygulamaya sokmayı hedefleyen her türlü önerisini geri çevireceğini duyurmuştu.

Öte yandan mülteci organizasyonları da plana eleştirel yaklaşıyor. İtalyan Mülteci Danışmanlığı kuruluşu yöneticisi Christoph Hein Hessen Radyosu'na yaptığı açıklamada mültecilerin kimseyi tanımadıkları ve gitmek istemedikleri ülkelere gönderileceklerini belirtti. Hein, mültecilerin ihtiyaçlarının zamanında tespit edilebilmesi için Afrika'da doğrudan bilgi alabilecekleri ve vize başvurusunda bulunabilecekleri danışma merkezlerinin kurulmasını önerdi. Hein'a göre Avrupa'ya yasal yollarla gelmenin önünün açılması gerekiyor.