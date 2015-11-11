'Mülteciler mali yük getirmez'



‘Beş bilgeler' olarak da adlandırılan Almanya hükümetinin ekonomik danışmanlar kurulu mülteci akını nedeniyle Almanya'daki asgari ücret uygulamasının gözden geçirilmesini istedi. Beş profesörden oluşan uzmanlar heyetinin çarşamba günü açıklanan ekonomik tahmin raporunda, asgari ücretin mültecilerin iş bulmasını zorlaştıracağı ve istihdam piyasasındaki düşük ücretli işgücü arzının artması nedeniyle asgari ücret alt sınırının değiştirilmemesi gerektiği belirtiliyor.

2016 yılına kadar mültecilere 22,6 milyar euro harcanacağını tahmin eden ekonomi profesörlerine göre bu meblağ kamu bütçeleri için aşırı yük oluşturmayacak. Münih'teki ifo ekonomik araştırma enstitüsü iltica akınının 2015 yılı bilançosunun 21,1 milyar euro olacağını hesaplamıştı.

Ekonomik düzelme devam edecek

Ekonomik tahmin raporunda, toplumla kaynaşmada önemli bir adım olduğu için mültecilerin bir an önce istihdam piyasasına entegre edilmesi gerektiğine işaret ediliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD de kısa süre önce mültecilerin istihdama ortak edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Beş bilgelerin tavsiyeleri arasında, bir yıllık mesleki staj sırasında mültecilerin asgari ücretten muaf tutulması ve genç mültecilerin iş bulabilmeleri için asgari ücretin yaşa göre ayarlanması da bulunuyor. 2020 yılına kadar ekonomik bakımdan faal nüfusun 500 bin artacağını, 350 bin kadar mültecinin ise işsiz kalacağını tahmin eden ekonomistler 2016 yılında işsizlik oranının düşmeyeceğini ve önümüzdeki yıllarda işsiz sayısının yeniden üç milyonu aşacağını raporda dile getiriyorlar.

Konjonktür tahminlerinde ise Alman ekonomisinin 2016'da cüzi de olsa büyüme hızını arttıracağı ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde toparlanmanın devam edeceği belirtiliyor. Genç sanayi ülkelerinin hız kesmesine rağmen Alman ekonomisi bu yıl yüzde 1,7, 2016'da ise yüzde 1,6 oranında büyüyecek. Euro Bölgesi'nin tahmini büyüme hızı da bu oranlara yakın olacak.