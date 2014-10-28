Mülteciler için yarım milyar euro



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası mülteciler konferansına çeşitli devlet ve uluslararası kuruluşlardan 40 temsilci katıldı. Katılımcılar Suriyeli mültecilerin akınına uğrayan Ürdün, Lübnan ve Türkiye'yi daha fazla destekleme taahhüdünde bulundu. Ancak birçok ülke temsilcisi yapacağı yardımın miktarını telaffuz etmekten kaçındı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Suriyeli mülteciler için Almanya'nın komşu ülkelere üç yıl süreyle yarım milyar euro yardım yapacağını açıkladı. Ayrıca bu yıl içinde iç savaştan kaçan mülteciler için de 140 milyon euro ek kaynak ayrılacak.

Dışişleri Bakanı Steinmeier “Uluslararası toplum Suriyeli mültecileri yalnız bırakmayacak ve Suriye'deki savaştan kaçanlara koruma ve barınak sağlayan ülkelerin yanında olacağız” diye konuştu.

İç savaşın başlamasından bu yana ülkesini terk eden Suriyelilerin sayısı ile ilgili tahminler 3 ila 5 milyon arasında değişiyor. Ürdün'ün nüfusu yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciyle birlikte üçte bir oranında arttı. Türkiye 1,5 milyon Suriyeliye kapılarını açarken Ürdün'de yaklaşık 650 bin Suriyeli mülteci olduğu belirtiliyor.