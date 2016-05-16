Mülteciler için vergisiz sokulan ürünler iç piyasada satıldı!

Suriyeli mülteciler için dernek üzerinden Türkiye’ye vergisiz sokulan 17 konteyner tekstil ürününün iç piyasada satıldığı ortaya çıktı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaya çıkardığı kaçakçılıkla ilgili 15 kişi hakkında hapis istemi ile dava açılırken, ele geçen 285 bin 528 adet ürün arasında İtalya’dan gelen binlerce takım elbisenin de bulunduğu belirtildi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması geçtiğimiz perşembe günü yapıldı.

Kaçakçılık yapmak suçundan yargılanan sanık sayısı 15. Hümmet T., Ömer U., Alen O., Mehmet T., Mersin’de bulunan Suriye Türkmenleri Derneği’nin Genel Koordinatörü Ali Ç., ile, malların Türkiye’ye vergisiz getirilmesini sağlayan Şafak S., yargılanan isimler arasında yer aldı.

Davaya konu kaçakçılığın temelinde, vergi muafiyeti bulunan bir derneğe ait yetki belgesinin kullanılması yer aldı.

Bakanlar Kurulu kararı ile 10 yıl önce kamu yararı statüsüne alınan Ankara’daki Mahalli İdareler Derneği, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldı. İddialara göre, dernek yönetimi ile temasa geçen Şafak S., gerekli belgeleri temin etti. Aldığı yetki belgesini de gümrük müşavirlik firmalarına vererek, 17 konteyner malın vergi ödenmeden Türkiye’ye getirilmesini sağladı. Ancak, soruşturma sürecinde dernek yönetiminin, yapılan ithalat işlemlerinden haberlerinin olmadığı anlaşıldı. Dernek yönetimi, Şafak S.’ya verilen tüm yetkileri iptal etti.

İç piyasada satıldı

Savcı Taylan Özgür Ulu’nun iddianamesine göre, Suriyeli sığınmacılara dağıtılmak üzere getirilen ürünler iç piyasada satıldı. İddianamede, “Şüphelilerin ifadeleri çelişkili. Geçmişte de benzer işler yapmışlar. Hibe eşya adı altında getirilen eşyaların hiçbiri yardım malzemesi olarak dağıtılmadı. Bu mallar iç piyasada satıldı” denildi. İddianameye göre, söz konusu malların iç piyasada dağıtılmasını sağlayan isim ise Alen O. oldu. Alen O.’nun bir çalışanı A.K., de, depolarına gelen malların iç piyasaya verildiği yönünde ifade verdi.

"Memurlar sana gelebilir"

Soruşturma sürecinde ise Gümrük Muhafaza ekipleri, şoför A.B.’yi yanlarına alarak, tekstil ürünleri hangi adreslere teslim ettiği yönünde bilgi vermesini istendiği belirtilerek şunlar ifade edildi; Ekipler A.B. ile birlikte araçla gittikleri sırada A.B. cep telefonundan arandı. Arayan kişi, Ö. Antrepo’da çalışan Köksal K. idi. Sanıklar arasında yer alan Köksal K., A.A.’ya “Mahalli İdareler Derneği’nin eşyaları ile ilgili gümrükten memurlar sana gelebilir. ‘Nereye götürüp teslim ettin’ diye sorarlarsa Mersin’de Ali Ç. isimli şahsa teslim ettim dersin” dedi.

285 bin 528 adet ürün

Piyasa değeri milyonlarca lira olan kaçakçılık kapsamında vergi ödenmeden getirilen ürün adedi 285 bin 528 adet olarak kayıtlara geçti. Mahalli İdareler Derneği adına 10 ayrı ithalat işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 9’u sorunsuz yapıldı. Son ithalat işlemi ise gümrük görevlilerinin incelemesine takıldı. Sığınmacılara dağıtılacağı beyan edilerek getirilen ürünler arasında, mont, kazak, terlik, yağmurluk, tulum, bluz ve İtalya’dan getirtilen 8 bin 231 adet takım elbise de yer aldı.

Ne gümrük vergisi ne KDV ödendi

Dava dosyasına göre ithalat işlemlerinin önemli bir bölümü Çin’den yapıldı. Bangladeş ve İtalya da ithalatın yapıldığı ülkeler arasında. Çin’den yapılan tekstil ürünlerinde yüzde 8 KDV alınıyor. KDV’nin yanı sıra yüzde 35-40 oranında gümrük vergisi de alınıyor. Davaya konu ithalat işlemlerinde ise, vergi muafiyeti olan derneğin adı kullanıldığı için “sıfır” vergi ile ithalat işlemi yapıldı.