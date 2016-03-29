Mülteciler için toplanan parayı kumarda kaybeden papaz görevden alındı

Kanada'da bir papaz, mülteciler için toplanan 500 bin Kanada dolarını kumarda kaybeden papaz görevden alındı. Papaz hakkında polis soruşturma başlattı.

NTV'de yer alan habere göre, Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Keldani Kilisesi Papazı Amir Saka hakkında kilise yönetiminin başvurusu üzerine soruşturma başlattı.



Kumarda 500 bin Kanada dolarını kaybettiği öne sürülen Saka, bağlı olduğu Piskopos Emanuel Shaleta tarafından görevden alındı. Saka, soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkacak. London St. Joseph Keldani Kilisesi, Irak'taki bazı Keldanilerin Kanada’ya getirilmesine sponsor olmak için yardım kampanyaları düzenliyor.