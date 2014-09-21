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Dünya
Deutsche Welle

Almanya: AB ülkeleri mülteciler için kontenjan ayırmalı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, 'Mültecilerin büyük bölümünü sadece dört ya da beş ülkenin kabul etmesi doğru değil' dedi

21 Eylül 2014 14:48

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Avrupa Birliği'nin mülteciler konusunda adil bir dağılım uygulamasını istedi. Der Spiegel dergisine konuşan de Maizière, "Mültecilerin büyük bölümünü sadece dört ya da beş ülkenin kabul etmesi doğru değil" dedi.

Bu tutumun, günümüzde Avrupa'da büyük gereksinim duyulan dayanışma ruhuna aykırı olduğunu vurgulayan Bakan, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin mülteciler için kontenjan belirlemeleri gerektiğini söyledi. 

Thomas de Maiziere böylece, özellikle mültecilerin yoğun olarak bulunduğu İtalya'nın yükünün kısmen azaltılabileceğini kaydetti.

 

Mektup yazmış

 

Der Spiegel dergisi, ayrıca Bakan de Maizière'in AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström'e görevinden ayrılmadan kısa süre önce bir mektup yazarak uluslararası korunma hakkı bulunmayan mültecilerin bir an önce geri gönderilmesini istediğini belirtti.

Dergi bu ayrıntıya kaynak olarak da Bakan(ın mektubunu gösterdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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