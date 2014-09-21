Almanya: AB ülkeleri mülteciler için kontenjan ayırmalı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Avrupa Birliği'nin mülteciler konusunda adil bir dağılım uygulamasını istedi. Der Spiegel dergisine konuşan de Maizière, "Mültecilerin büyük bölümünü sadece dört ya da beş ülkenin kabul etmesi doğru değil" dedi.

Bu tutumun, günümüzde Avrupa'da büyük gereksinim duyulan dayanışma ruhuna aykırı olduğunu vurgulayan Bakan, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin mülteciler için kontenjan belirlemeleri gerektiğini söyledi.

Thomas de Maiziere böylece, özellikle mültecilerin yoğun olarak bulunduğu İtalya'nın yükünün kısmen azaltılabileceğini kaydetti.

Mektup yazmış

Der Spiegel dergisi, ayrıca Bakan de Maizière'in AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström'e görevinden ayrılmadan kısa süre önce bir mektup yazarak uluslararası korunma hakkı bulunmayan mültecilerin bir an önce geri gönderilmesini istediğini belirtti.

Dergi bu ayrıntıya kaynak olarak da Bakan(ın mektubunu gösterdi.